Mark «Barney» Greenway: «В истории NAPALM DEATH были годы, когда мы с ребятами жили буквально на арахисовом масле с хлебом»

После пост-панк EP Logic Ravaged By Brute Force в этом году NAPALM DEATH выпустят полноформатный альбом Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism. По этому поводу Барни немного рассказал о трудностях жизни метал-экстремальщика.

«У каждого свое представление о NAPALM DEATH, но, как это всегда бывает, воображаемая жизнь далека от сраной реальности. Конечно, играя в группе больше 30 лет, мы как-то умудрились выжить, и чувствуем себя нормально. Тем не менее, были годы, когда мы с ребятами жили буквально на арахисовом масле с хлебом.

Да, именно так, перебиваясь. Все это далеко от гламурной жизни, которую, наверно, все себе представляли. Конечно, сейчас мы можем позволить себе платить за аренду, рассчитываться по счетам и т.д. Но точно не шиковать. Да и живем с теми же проблемами, как у всех. Основная из них — невероятная неуверенность в завтрашнем дне.

Мы выстроили некую систему, схему, по которой расписана жизнь. Но реальность такова, что завтра всего этого может не быть. Все может просто закончиться. И уже были времена, когда едва не закончилось.

У нас нет магической формулы долгой музыкальной карьеры. Есть лишь энтузиазм продолжать делать что делаем. Записывать альбомы. Играть концерты. И не забывать: люди, которые заплатили деньги, чтобы увидеть нас на сцене, не обязаны были это делать. Они могли провести время как-то иначе. И они достойны 100% самоотдачи. Когда мы не сможем ее себе позволить, или когда настанет кризис альбомных идей, мы будем обязаны прекратить это все. 50% — не вариант.

Если говорить о понятии успеха, то рассматривать его можно по-разному. Я бы не хотел придумывать что-то спустя рукава и при этом считаться крутым коллективом. В жопу такие варианты. Успех для меня — делать то, что не будет делать 90% людей на планете, посетив, к примеру, при этом 7 континентов Земли. Двигаться по странной траектории, записывая шумные и крайне конфронтационные альбомы.

Несмотря ни на что, с годами NAPALM DEATH прибавляет в популярности — но пока мы делаем что хотим, популярность для меня не проблема.

И да. Я никогда не хотел, чтоб NAPALM DEATH стала самой крутой группой в мире. Или даже около того. Мне вообще все равно».

Как говорится — гвозди бы делать из этих людей!