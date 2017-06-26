После урока гроула от Барни NAPALM DEATH набрали +228% к популярности

Есть подозрение, что воскресный разбор полетов спровоцировал аномальную активность вокруг альбома ZNICH Čorny Simval на торрент-трекерах (все равно, судя по размаху холивара, лицензионного издания в обозримое время ждать не приходится) — несмотря на недобрый осадок, Интернет-войны таки имеют свои преимущества. Ну а вообще цифровая эпоха хороша разнообразием поводов для пиара. Черного, белого, промежуточно-серого или вполне себе нейтрального по оттенку.

Так, на днях новостные ресурсы облетел ролик, в котором как всегда молодцеватый, несмотря на почти 50, «напалмдэзовец» Барни учил популярного политика экстремальным вокалам. Причем в радиоэфире — в рамках дискуссии «Why does anyone like death metal?».

Результат обучения получился не то чтоб блестящим, однако видео быстро прокатилось по Сети, а уже на следующей день Spotify диагностировал 228%-ное увеличение стримов NAPALM DEATH. И это только Spotify! Миллионерами музыканты с этого, конечно, не станут, — но рецепт на всякий случай записывайте. И зовите на скрим-урок Лукашенко.