dying fetus
07.11.2021

«One Shot, One Kill». Концерт DYING FETUS, BRAND OF SACRIFICE, VITRIOL, TERROR в Эшвилле

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Концертный осенний сезон по-прежнему не оставляет ни возможностей заскучать, ни свободных выходных: из наиболее интересного, посещенного за последнее время, отмечу андеграундное бодрое шоу ветеранов из MORTA SKULD при поддержке чумовой дэзовой банды MUTILATRED (барабанщик там просто зверь!); GOJIRA в местном ДК (бархатные шторы, сидячие места, дешевый «роскошный» антураж, серьезные немолодые женщины-билетерши — камерная обстановка, поначалу казавшаяся неуместной, позволила однако ж целиком погрузиться в звук, свет, адреналиновую интенсивную феерию, настолько плотную, что казалось, нет места даже для кислорода; работа светотехников у французов — в числе лучших, что я видела в жизни).

Будучи на недавнем детском празднике Хэллоуин в Массачусетсе, заодно с посещением карнавала нечисти в Сэйлеме сходила на концерт EYEHATEGOD (луизианская болотная наркомания в исполнении обдолбанных бомжей из-под мостов Нового Орлеана; совершенное совпадение имиджа и музыкального материала), NAPALM DEATH и GWAR.

GWAR играли хэдлайнерами — а очередь за их мерчем выстроилась почти что до улицы. Основным спросом пользовались белые футболки с лого: группа со сцены фонтанирует разноцветным дерьмом из отрубленных рук, ног, голов и сисек своих чудо-монстров, так что народ уносил оставшиеся следы на себе как трофей. Смешное, брутальное, безбашенное и неполиткорретное шоу, не особо интересная музыка. Но смотреть, конечно, занятно.

 

 
 
 
 
 
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NAPALM DEATH же команда потрясающая и уникальная. Во-первых, Барни с годами выглядит только моложе. Во-вторых, вживую они смотрятся и играют с одинаковым озверением — что в 2021-м, что десять лет тому, что пятнадцать. Ну и в-третьих, ерунды никогда не выпускали, так что на концертах с одинаковым энтузиазмом заходят и свежие релизы (напомню, последний Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism вышел в прошлом году), и классика всех времен, от которой британцы, кажется, не устали. Ввиду того, что сет был коротким (странно все-таки команду такого уровня видеть в суппорте), левацкую пропаганду про мигрантов и прочее Барни ограничил минутами примерно пятью.

 

 
 
 
 
 
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Ну и последний концерт, который удалось посетить (конечно, ехать сто миль туда и сто обратно в рабочий день так себе кайф, но что попишешь), — шоу DYING FETUS, BRAND OF SACRIFICE, VITRIOL, TERROR в минувший четверг в туристически-горном городе Эшвилл, клубе, напоминавшем обширный ангар, с невысокой сценой, которую, как могли, уберегали от слэма и падающих тел высокие квадратноплечие охранники. Удавалось с трудом: с каждой группой, песней угар закручивался в серкл-пит и сгущался, над танцполом летали бейсболки, ботинки и, периодически, люди, хотя стейдждайвинг в клубах не разрешен.

Первыми играли орегонские VITRIOL — группа, которую отметила для себя после выхода дебютника To Bathe From The Throat Of Cowardice в 2019 году. В 2021-м же был релизован штормовой сингл «The Sun Named Moon» — со всеми теми же свистящими мини-соло, инфернальной атмосферой и брутальной техничностью, то и дело напоминающей ORIGIN.

vitriol

VITRIOL

Вживую, однако, коллектив студийную дьявольщину воплотить не сумел. Материал солидный, играют достойно — однако не плющит, да и с подачей у VITRIOL как-то очень все неуверенно. Звучит, например, в записи «нагнетающая» интро-подложка — а дядьки с потерянным видом переминаются с ноги на ногу. Работы с публикой — никакой, и, по сути, это был единственный коллектив, под который зал оставался статичным.

vitriol

VITRIOL

..Тем увлекательнее смотрелась молодая канадская банда BRAND OF SACRIFICE, представляющая т.н. новую волну дэзкора — и, как многое из канадского метала, впечатляющая одновременно техникой, жестскостью и изобретательностью. Лейтмотивом творчества команды проходит манга «Берсерк»; а еще бешеным берсерком по сцене скачет, носится и рычит, будто Кинг-Конг на стероидах, дредастый черный вокалист Kyle Anderson в милитари-прикиде. Остальные гитарные пассажиры, шлифуя публику наждачными риффами, также не в силах стоять спокойно, подпрыгивали, подлетали на месте — и расколбас сценический, закипая, ошпаривая, хлестал на головы зрителей.

brand of sacrifice

BRAND OF SACRIFICE

У этих есть абсолютно все: сокрушительная энергетика, встроенное умение не то чтобы зажечь — взорвать на обломки зал; ненавязчивая анимешная синтезаторная мультяшность в подложках, сочетающаяся с жесточайше риф(ф)леным высоковольтным дэзкором. В 2019 году у мужиков на Unique Leader вышел альбом God Hand — послушать который рекомендую всем, кто считает, будто жанр давно выцвел и сдох.

 

 
 
 
 
 
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Дальше стало еще жарче — предчувствуя приближение хардкора, народ в первых рядах сгрудился, поснимал верхнюю одежду и приготовился крушить ребра. Выступали TERROR: калифорнийская группа, которая в последние годы удивительно часто ездит в туры с DYING FETUS. Может, дружат. Или музыкальные симпатии. Неизвестно.

terror

TERROR

Собрались эти ребята в 2002 году, с тех пор выпустили семь студийных альбомов. Музыкально — судя по представленному в четверг — все довольно просто и прямолинейно, классический хардкор как он есть, зато как концертная банда они идеально-неистовы. Соответствуя названию, TERROR публику устрашали, избивали емкими драйвовыми песнями и поднимали на бунт: еще гуще, быстрее, в слэм, в мясо — разнеси эти стены в хлам, дружок, и не думай ни о чем больше!

 

 
 
 
 
 
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Однако оставалось еще кое-что. DYING FETUS — одна из шикарнейших банд, когда-либо порожденных дэз-металом.

Некоторое время назад John Gallagher сменил имидж: лысость и гладко-бритость он сменил на усы, бороду и рыжеватые непослушные кучеряшки под кепкой, так что стал напоминать нечто среднее между Иисусом и домовенком Кузей.

dying fetus

DYING FETUS

Главное, тем не менее, осталось неизменным: турбинный умопомрачительно мощный звук, создаваемый трио. Как и раньше, всегда, он втягивает и месит, словно ворону в двигателе самолета, не дает продохнуть, размалывает и давит.

Гладкая, лишенная шероховатостей стена риффов; мудреная ритмика, воплощаемая не людьми — многопалыми чудищами; в груве и брутальности, в замороченности (если кто доходит до чтения лирики) и безжалостности.

 

 
 
 
 
 
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Играли всего понемногу из разных времен (такой же сетлист); зал дурел в моше — и это тот случай, когда музыкантам не требовалось ни общаться, ни подбадривать, ни заигрывать. В случае с DYING FETUS говорят пушки. «One Shot, One Kill». Очень круто.

P.S. Небольшой фоторепортаж смотрим здесь.

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5 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    D.F. после ухода 3/4 состава то есть Джейсон, Спарки, Кевин- стала играть унылое до не возможности музло. Собственно ничего и не поменялось по день сегодняшний. С другой стороны- та же троица в своём Misery Index — ничего такого тоже не достигла. Зауряднейший дез. Не более.
    Похожая ситуация для меня как с Sepultura. Вот один в один.
    p.s.- кстати тоже из за бабы.

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  • Anastasiya написал(а):

    А мне из последних нравятся и «Reign Supreme», и «Wrong One to Fuck With».

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  • Merzbow написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    А мне из последних нравятся и «Reign Supreme», и «Wrong One to Fuck With».
    Помню в »М»- destroy the opposition был поставлен максимальный балл. Но не помню кто ставил. Тут согласен- их лебединная песня.
    А stop at nothing уже стояло 8/10 что как бы говорит)

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  • Metaller555 написал(а):

    В 2009-ом Фитусы выпустили отличный альбом. После этого были отдельные песни…
    А вживую один раз довелось их повидать в Киеве, вместе с хорошистами из Hate — рубят мужики просто аццки! Слем был такой, что Галлахер сам подофигел http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Зеля написал(а):

    Галлахер возмужал!

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