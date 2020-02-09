NAPALM DEATH со вкусом пост-панка. Слушаем новый ЕР «Logic Ravaged By Brute Force»

NAPALM DEATH решили немного разнообразить жизнь себе и фанатам, выпустив нетрадиционно звучащий миник Logic Ravaged By Brute Force. Титульная тема саундом напоминает KILLING JOKE, а вторая песня — и вовсе кавер SONIC YOUTH. Вполне себе чумовой.

NAPALM DEATH 2020Все это призвано раззадорить публику перед выходом альбома команды, пока не имеющего названия, но намеченного на 2020-й. «Как это всегда бывает с NAPALM DEATH, на сегодняшний день у нас накопилась масса новых тем с разными жанровыми оттенками. Так что мини-формат показался уместным. Logic Ravaged By Brute Force — это холод и отчаяние гитарных риффов с размашистым вокальным почерком. Плюс версия «White Kross», которая быстро выросла из узких штанишек кавера-филлера, превратившись в эпик с сокрушительной стеной звука».

Звучит интересно, зацените — обратив в том числе внимание на необычную для ND обработку вокала.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 09.02.2020 в 14:16

    Вот уже неубиваемые, молодцы!

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