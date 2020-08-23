Barney Greenway, NAPALM DEATH: «Вас тоже должна беспокоить ситуация в мире. Вспомните, с чего начинали Франко, Гитлер, Муссолини»Блог
Как тут уже подметили в комментариях, в последнее время появляется много релизов от олдскульных команд. Вот и бессмертный NAPALM DEATH в очередной раз жжет напалмом, заготовив на сентябрь альбом Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism. Можно по-разному относиться к социально-политической линии, которую упрямыми десятилетиями гнет левак Барни (об этом — цитата ниже), но уже есть две темы из будущего релиза и четкое понимание: веников фирма не вяжет, и энергии ветеранам по-прежнему не занимать.
«Тема этого альбома — атмосфера, установившаяся в мире в настоящий момент. Мы сильно ушли в сторону популизма, протекционизма, национализма. И меня это, мягко говоря, беспокоит. Все, что я перечислил, ведет к разобщению людей, дегуманизации и дискриминации определенных групп населения.
Вот два примера, которые я использую в каждом интервью, потому что они остаются актуальными. Первый — мигранты. Мигранты, беженцы, которых многие считают «низшими», недостойными людьми. За что? Да просто потому, что эти люди пытаются убежать от дерьма, творящегося в их странах, — дерьма, от которого вы, окажись на их месте, бежали бы сами. Однако от них отгораживаются стенами, им отказывают в праве на уважение. А иногда и на выживание. Гуманизм? Нет, не слышали.
Второй пример — ЛГБТ+ люди. Дискриминация по отношению к ним особо нелепа, потому что разница лишь в биологии, в том, как биологически заложена их сексуальность, либо восприятие своего пола. Выдвигаются странные предположения, будто бы эта разница каким-то образом угрожает биологическому самоопределению остальной части населения. Такие вещи в некоторых странах Европы, например, в Польше обсуждаются на государственном уровне, и государство базирует на этом часть своей политики. Безумие, но там легальны так называемые «gay-free зоны».
Это, по сути, фашистская идеология (я с осторожностью говорю этого слово, поскольку его сейчас используют к месту и нет, не вникая в глубинную суть). Сама идея ограничения прав человека, основываясь на его биологически заложенной сексуальности, на стремлении сбежать от тирании либо еще каких-то трагических событий в жизни, ненормальна, и тем более дико слышать, что подобные вещи пропагандируются на уровне глав государств.
Вас это тоже должно беспокоить — ибо вспомните, с чего начинали Франко, Гитлер, Муссолини. Сначала — дегуманизация и дискриминация в отношении небольших групп населения, затем больших — а дальше уже дело дошло и до массового уничтожения.
В общем, я решил, что важно сфокусироваться на подобных проблемах, вынеся их во главу нового альбома. Позиция NAPALM DEATH по поводу вышеперечисленного известна: все это неприемлемо. И исторические уроки все-таки стоит учить, не возвращаясь снова и снова на пройденные позиции».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 294
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3 комментария
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Barney Greenway, NAPALM DEATH: «Вас тоже должна беспокоить ситуация в мире. Вспомните, с чего начинали Франко, Гитлер, Муссолини»
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А музыка в Amoral как-то аморальна для ND …
Музыка у них хорошая, но вот этот толерантный взблёв от Барни всегда накалял
Совершенно согласен с предыдущим оратором, музыкальный материал очень качественный. Ну а по поводу лирики. Стоят на Брайтоне два еврея. Подходит к ним американец и начинает что то говорить. Они смотрят на него. Он дальше говорит, говорит, потом замолчал, рукой махнул, развернулся и ушёл. И тут один еврей говорит другому: » Ну что? Помог ему его английский? «