Marilyn Manson об альбоме «We Are Chaos»: «Я говорил себе: постарайся сделать вид, что ты не животное»Блог
11 сентября у Мэнсона вышел альбом We Are Chaos, и это первый раз за десятилетие, когда работу старины MM искренне хочется рекомендовать. Правда, несмотря на броский титул, «хаос» здесь довольно домашний и плюшевый: гладкие, аккуратные,
попсовые, едва не романтические темы релиза можно прикладывать к душевным ранам, и те затянутся красивыми шрамами.
Изображать бунтаря и Сатану в неприглядном андрогинном обличии Брайан Хью Уорнер перестал довольно давно — ну да, может, в 51 уже и не стоит. Но, что важнее, к 2020-му он перестал ныть по поводу баб и судьбы, а также вспомнил, что когда-то умел сочинять хиты — и в треклист We Are Chaos вошли, по сути, лишь несколько необязательных позиций. Все остальное, емкое и запоминающееся, хочется снова и снова переслушивать сентиментальными осенними вечерами.
«В центре концепта альбома — зеркало, что я смастерил ради слушателей, — улыбается трикстерской ухмылкой автор «хаоса», — из числа зеркал, в которые не хочется заглядывать пристально. В наших душах, в музеях воспоминаний немало комнат, шкафов, сейфов и потайных ящиков. Но хуже всего именно зеркала. Вокруг моих рук вились призраки, когда я писал тексты песен.
Работая над релизом, я говорил себе: «Застегни пуговицы на пиджаке, угомони своих демонов. Постарайся сделать вид, что ты не зверь, не животное. Однако же, я знаю, что человечество — худшее в мире зверей. Милосердие здесь сродни убийству. А слезы — наилучший экспорт человеческих тел».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
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