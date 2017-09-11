Новый сингл MARILYN MANSON «We Know Where You Fucking Live» и Перевернутые Небеса

Мэрилин Мэнсон, раздававший щедрые обещания относительно нового альбома, пророча «violent surprise», наконец официально выпустил первый сингл. С душевным названием «We Know Where You Fucking Live», непрозрачным намеком, что миндальничать тут не намерены, — и нахлынувшими воспоминаниями о тех временах, когда рокер был молод, горяч, истеричен и безжалостно-агрессивен, аки гадюка в осеннем бору.

Полноформатник под названием Heaven Upside Down появится в октябре. «Он не очень похож на The Pale Emperor, — отмечает сам музыкант, — вообще, народ, который уже послушал релиз, говорил, что им скорее вспоминались Antichrist Superstar и Mechanical Animals. Этот альбом… в нем есть ощущение насилия. А еще он неэмоционален». Что в случае с Мэнсоном (который изначально планировал издать диск в день Св.Валентина, а потом передумал и переписал целых три песни), в общем-то, только плюс.

«The «God of FUCK» is back…. \m/﻿», — написал кто-то из комментаторов на ютубе и тем самым выразил общее мнение. Ибо… песня внушает!