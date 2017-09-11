Новый сингл MARILYN MANSON «We Know Where You Fucking Live» и Перевернутые Небеса

Мэрилин Мэнсон, раздававший щедрые обещания относительно нового альбома, пророча «violent surprise», наконец официально выпустил первый сингл. С душевным названием «We Know Where You Fucking Live», непрозрачным намеком, что миндальничать тут не намерены, — и нахлынувшими воспоминаниями о тех временах, когда рокер был молод, горяч, истеричен и безжалостно-агрессивен, аки гадюка в осеннем бору.

Marilyn Manson Полноформатник под названием Heaven Upside Down появится в октябре. «Он не очень похож на The Pale Emperor, — отмечает сам музыкант, — вообще, народ, который уже послушал релиз, говорил, что им скорее вспоминались Antichrist Superstar и Mechanical Animals. Этот альбом… в нем есть ощущение насилия. А еще он неэмоционален». Что в случае с Мэнсоном (который изначально планировал издать диск в день Св.Валентина, а потом передумал и переписал целых три песни), в общем-то, только плюс.

«The «God of FUCK» is back…. \m/﻿», — написал кто-то из комментаторов на ютубе и тем самым выразил общее мнение. Ибо… песня внушает!

, рубрика(и): Marilyn Manson Блог

Количество просмотров: 145

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Sonne 12.09.2017 в 12:25

    Неплохо, ага. Надеюсь, весь альбом будет в таком бодром ритме!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Музыканты DECAPITATED арестованы за похищение женщины

Новостные ленты сегодня обежала криминальная история, завязавшаяся, казалось бы, на ровном месте. Группа DECAPITATED, гастролирующая с THY ART IS MURDER, FALLUJAH и GHOST BATH, была в полном составе арестована в Калифорнии по...

Close