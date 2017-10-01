На Мэрилина Мэнсона обрушились сценические декорации

Мэнсоновский тур в поддержку нового альбома Heaven Upside Down, официальный релиз которого намечен на эту пятницу, остановило болезненное происшествие: во время песни «Sweet Dreams (Are Made of This)» музыкант полез на металлическую стойку с декорациями — два огромных скрещенных пистолета — и упал с нее, после чего на музыканта обрушилась и сама стойка.
Ошеломленная публика, поначалу решив, что это часть шоу, начала паниковать, осознав, что Брайан не встает.
«Все произошло так быстро, — говорит очевидец, — что я поначалу решил, что так и было задумано. Но потом увидел лицо гитариста, лица людей на сцене, которые бросились на помощь. Они все были очень испуганы. И тогда я понял: черт, это уже не шутки».
После того, как обломки декораций подняли, по словам свидетелей, Мэнсон слабо двигался, а потом перестал — на сцене выключили огни и, накрыв музыканта одеялом, ждали прибытия скорой. Затем музыканта увезли в больницу. И хотя никаких подробностей о его состоянии по-прежнему нет (хотя фэйковый новостной сайт уже успел сообщить об удалении яичек, которые якобы больше всего пострадали при происшествии), гитарист группы опубликовал пост в инстаграме со словами: «Marilyn Manson скоро вернется». Хотя тур, понятное дело, пока поставлен на паузу.
Ну и что тут сказать… Опасное иногда это все-таки дело — быть рок-звездой. Выздоравливай, Брайан! И худей, что ли.
A piece of the set fell right on him :( :( @marilynmanson pic.twitter.com/p6KQLyXUOK
— Anthony (@antkneebee) October 1, 2017
Чушь какая то : видно что стойка лёгкая , один человек ее поднимает. Ему видно влом концерт играть было .
Так вот что значит: «Не влезай — убьёт!»
Бедняга.
Morgoth написал(а):
Чушь какая то : видно что стойка лёгкая , один человек ее поднимает. Ему видно влом концерт играть было .
Ну он уже как бы немолодой человек, чтобы ловить такие конструкции.
Это его боженька покарал!
Morgoth написал(а):
Чушь какая то : видно что стойка лёгкая , один человек ее поднимает. Ему видно влом концерт играть было .
по неожиданности такая стойка могла неслабо что-нибудь отдавить, да и отменил он уже и все остальные концерты тура