Парламентарий и металист Freddy Lim из CHTHONIC: «Массы не поймут, если я буду смешивать музыку и политику. Был бы рэпером, то, может, и попытался б»

Я уже немного рассказывала о том, как вокалист тайваньской группы CHTHONIC Freddy Lim совмещает экстремальное творчество с политической деятельностью. Сейчас он — член государственного парламента и председатель Amnesty International Taiwan; о нем снимают фильмы, и, кажется, вот она, искренняя мечта: служить рок-звездой и, одновременно, менять окружающий мир.

«Группа CHTHONIC появилась в 1996 году, — рассказывает Фредди, — я тогда учился на втором курсе университета. Блэк на то время был новым жанром — и я находился под громадным влиянием скандинавских команд. К тому моменту я уже имел сценический опыт, играл в школьных бандах трэш-метал и кавера GUNS N’ ROSES, но, познакомившись со скандинавскими экстрим-коллективами, сразу подумал: «Вау, вот это мне нравится! Хочу играть симфо-блэк». Ведь, мне кажется, именно эта музыка соответствовала тогдашнему восприятию ситуации в Тайване. Мне хотелось выразить свое отчаяние и гнев.

Параллельно с тем, как развивалась команда, вырабатывался наш обогащенный национальным колоритом стиль, мы также принимали участие и в немузыкальных событиях. Потому как помимо темы, как записать альбом или наилучшим образом сыграть на концерте, меня всегда волновал вопрос: «Чем я могу помочь обществу?» Росла группа, рос я, росла вовлеченность в общественную деятельность. Хотя, конечно, я всегда старался держать эти два мира раздельно. В песнях CHTHONIC нет политической пропаганды, равно как я не играю свой материал на политических мероприятиях. Не поймут. Не тот это стиль. Массы не вкуривают, что происходит на метал-сцене, — хотя был бы я рэпером, то, может, и попытался б говорить с ними на одном языке. Ну или если бы играл фолк. Но не метал! Даже если сейчас народ принимает экстрим-сцену лучше, чем это было в тех же 90-х».

А вы бы голосовали за такого политика?