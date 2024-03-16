Marko Hietala и Tarja Turunen: снова вместе

Как я некоторое время назад рассказывала, бывшие из Ночного Хотения, Марко и Тарья прекрасно звучат вместе — и если недавняя коллаборация на песне «Left On Mars» не выльется в что-либо более долговременное и серьезное, то… какой-то менеджер серьезно недоработал!

«По сути, эта песня — любовное посвящение моей жене, которая, помимо прочего, воссоединила двух старых друзей. И мне в любом случае нравится результат — даже если б в итоге получилась полная ерунда», — смеется Marko.

«Последует ли за этим новый проект? Я такую опцию оставляю. Хотя мы всерьез пока не обсуждали варианты вроде создать группу и т.д. Тем не менее, мне кажется, с годами мы начали лучше понимать друг друга, чем в эпоху NIGHTWISH. Тогда все были как-то разделены, было много менеджерской туфты, каких-то указаний и разногласий. Одни говорили одно, другие другое, и в этой суете было трудно разобраться, что к чему и кто прав. Но с годами, уйдя от этого всего и поработав немного вместе, когда рассеялся дым и хаос, мы поняли, что тогда, в прошлом, потеряли дружбу. А сейчас обрели снова, и это основная причина, почему мы снова общаемся и работаем вместе».

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