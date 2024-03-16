Marko Hietala и Tarja Turunen: снова вместеБлог
Как я некоторое время назад рассказывала, бывшие из Ночного Хотения, Марко и Тарья прекрасно звучат вместе — и если недавняя коллаборация на песне «Left On Mars» не выльется в что-либо более долговременное и серьезное, то… какой-то менеджер серьезно недоработал!
«По сути, эта песня — любовное посвящение моей жене, которая, помимо прочего, воссоединила двух старых друзей. И мне в любом случае нравится результат — даже если б в итоге получилась полная ерунда», — смеется Marko.
«Последует ли за этим новый проект? Я такую опцию оставляю. Хотя мы всерьез пока не обсуждали варианты вроде создать группу и т.д. Тем не менее, мне кажется, с годами мы начали лучше понимать друг друга, чем в эпоху NIGHTWISH. Тогда все были как-то разделены, было много менеджерской туфты, каких-то указаний и разногласий. Одни говорили одно, другие другое, и в этой суете было трудно разобраться, что к чему и кто прав. Но с годами, уйдя от этого всего и поработав немного вместе, когда рассеялся дым и хаос, мы поняли, что тогда, в прошлом, потеряли дружбу. А сейчас обрели снова, и это основная причина, почему мы снова общаемся и работаем вместе».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
Читайте также:
- Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с Тарьей
- Воскрес Marko Hietala
- Tarja Turunen и Torsten Stenzel предлагают послушать свой проект OUTLANDERS
- Marko Hietala ушел из NIGHTWISH и от людей
- Tarja Turunen выпускает суровый альбом «In The Raw»
- Искусство прекрасного: как менялись сценические образы Тарьи за 20 лет
- Tarja исполнила кавер-версии SLIPKNOT и RAMMSTEIN
- Tarja: «Мне совсем не интересно, чем сейчас занимаются NIGHTWISH»
- Видео недели. Девочка с девочкой; красота спасает мир; Тарья поет с WITHIN TEMPTATION
- Муж Тарьи Турунен хочет 100 000 евро. В суде
Обновления
-
Marko Hietala и Tarja Turunen: снова вместе
-
«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбом
-
Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»
-
R.I.P. Blake Harrison (PIG DESTROYER, HATEBEAK)
-
Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
-
THERION, Christofer Johnsson: «Я начал вести переговоры с промоутерами относительно тура в России, но это не так просто»
-
«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE
-
Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны
-
Sandra Araya о реюнионе SLAYER: «Я больше года харассила Тома, чтобы он вернулся на сцену»
-
NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокале
Комментарии
Шапка-самосранка:
Да не… он походу схлестнулся с местной гопотой… вот всё, что осталось от дредов о_О А траву на месте «приключения» тупо поразбирали из карманов, и «дубасить бросил» о…
Дед Аким:
Новинка, живое студийное выступление, перезаписанный альбом 1985 года — Это не любовь. Звук получился лучше оригинального альбома…
Другой Александр:
D написал(а):
Зануда Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Хрень бездарная, как обычно!
Главное что обложка альбома на «должном уровне»(посмотри в сети)
Винс Лок наконец-то …
D:
Зануда Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Хрень бездарная, как обычно!
Главное что обложка альбома на «должном уровне»(посмотри в сети)…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
Росгврдейцы…
В догонку к комменту выше. Вот 100500 раз я этот аргумент про Росгваргию слышал уже. Что, реально никт�…
Другой Александр:
zly написал(а):
А докажи, что это было не так. Росгврдейцы с перчаточками белыми заходили на территорию не своей страны, чтоб по Киеву промаршировать. Жаль (нет) 3,…
zly:
Другой Александр написал(а):
СВО планировалось завершить в кратчайшие сроки, и что все решения принимались исходя из убеждённости в этом.
А докажи, что это …
Другой Александр:
«Когда мы закончили запись и микширование этого альбома, Nocturno Culto пожал мне руку, так он был доволен, — признается Fenriz, — а я вообще не помню, чтоб мы пожимали друг �…
Зануда:
Другой Александр:
zly написал(а):
Всё гораздо хуже чем ты думаешь. Попробуй поговорить с окружающими — эта биомасса выдаст что-нибудь из этих товарищей.
Чувак, что ты можешь з�…
Юрий:
Согласен , всё чинно и важно , без новомодных свистоперделок , метал в чистом виде., так как должно быть. Accept , с их последним на данный момент высером , них пример мож�…
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой тол…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой только-что попрощались)
Ага, т…
Добавить комментарий