TARJA TURUNEN TORSTEN STENZELS OUTLANDERS
29.01.2022

Tarja Turunen и Torsten Stenzel предлагают послушать свой проект OUTLANDERS

Блог

Tarja и немецкий герой EDM Torsten Stenzel, выглядящие на фотографии миленькой парочкой, начали сотрудничество еще в 2006 году, когда певица искала композитора для своего сольника. Тогда Тарья прилетела на Ибицу, и Торстен собрал целую толпу авторов, которые совместными усилиями родили ей альбом My Winter Storm (пять песен написал сам Stenzel). Плотное взаимодействие продолжилось и на втором сольнике, после чего, перестав мелочиться, переросло в совместный проект OUTLANDERS.

Работа над треками, записью и микшированием шла десять лет на Карибах, в островном расслабленном раю, где шуметь, греметь и рычать не положено. Потому проект, конечно, далек от тяжелых ритмов, мечтателен, пропитан солнцем, небом, загаром и нытьем одухотворенностью.

В настоящий момент доступно два сингла, на новейшем из которых, «The Cruellest Goodbye», сыграл сам Al Di Meola, с которым Тарья когда-то познакомилась в Аргентине и очаровала OUTLANDERS’кими перспективами.

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1 comment

  • Егор написал(а):

    Массивные кольца и сильный макияж не сочетаются с лёгким платьем, отсутствием обуви и окружающий средой, но так клип хорош и трек тоже. Впрочем как и всегда у неё.

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