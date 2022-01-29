Tarja Turunen и Torsten Stenzel предлагают послушать свой проект OUTLANDERSБлог
Tarja и немецкий герой EDM Torsten Stenzel, выглядящие на фотографии миленькой парочкой, начали сотрудничество еще в 2006 году, когда певица искала композитора для своего сольника. Тогда Тарья прилетела на Ибицу, и Торстен собрал целую толпу авторов, которые совместными усилиями родили ей альбом My Winter Storm (пять песен написал сам Stenzel). Плотное взаимодействие продолжилось и на втором сольнике, после чего, перестав мелочиться, переросло в совместный проект OUTLANDERS.
Работа над треками, записью и микшированием шла десять лет на Карибах, в островном расслабленном раю, где шуметь, греметь и рычать не положено. Потому проект, конечно, далек от тяжелых ритмов, мечтателен, пропитан солнцем, небом, загаром и
нытьем одухотворенностью.
В настоящий момент доступно два сингла, на новейшем из которых, «The Cruellest Goodbye», сыграл сам Al Di Meola, с которым Тарья когда-то познакомилась в Аргентине и очаровала OUTLANDERS’кими перспективами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 158
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Tarja Turunen и Torsten Stenzel предлагают послушать свой проект OUTLANDERS
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