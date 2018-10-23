Куда поехать летом? Новые апдейты Brutal Assault

Если вы готовы планировать лето 2019 загодя, то старый добрый Brutal Assault готов предложить один из увлекательных вариантов. Сегодня группа вывалила еще одну пачку команд, которые выступят в Яромерже, и в этом числе радостно видеть HYPOCRISY, ANATHEMA, IMMOLATION. А также минчан WOE UNTO ME — которые внезапно стали третьей командой из Беларуси, которая когда-либо раскачивала (или, в случае с думерами, скорее укачивала) сцену «брутала».

Кроме групп, которые попали в сегодняшний апдейт (названия вы видите на картинке), уже объявлены A PALE HORSE NAMED DEATH, AGNOSTIC FRONT, ANNAL NATHRAKH, COUNTING HOURS, CYTOTOXIN, DESTRUCTION, EKTOMORF, GUTALAX, HEILUNG, JINJER, JUNGLE ROT, KRISIUN, MESHUGGAH, NAPALM DEATH, PERFECITIZEN, RAISED FIST, ROTTING CHRIST, SHAPE OF DESPAIR, SAOR, TESTAMENT, UNFATHOMABLE RUINATION, WOLFBRIGADE.