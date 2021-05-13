Встречаем KK’S PRIEST: ответка JUDAS PRIEST от «KK» Даунинга, без блэкджека и шлюх, но с Риппером

Встречаем KK’S PRIEST: ответка JUDAS PRIEST от «KK» Даунинга, без блэкджека и шлюх, но с РипперомНовинки и новости
Я немного уже писала о новой авантюре бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. Downing: в феврале прошлого года он собрал свой личный JUDAS PRIEST. На вокале Tim «Ripper» Owens; в гитаристы взяли A.J. Mills из HOSTILE, на басу Tony Newton (VOODOO SIX), а барабанщиком выступил Sean Elg (DEATHRIDERS, CAGE). Изначально планировалось, что за установку сядет еще один бывший «пристовец» Les Binks, однако тот повредил запястье и временно нетрудоспособен. Вся эта шайка в конце августа выпустит альбом Sermons Of The Sinner, а как она звучит (и нужна ли в принципе), можно оценить по первому синглу «Hellfire Thunderbolt».
К счастью, заниматься откровенной подделкой компания не стала — и хотя угадываются знакомые номера (особенно в стойках гитаристов), в целом оригинальных «пристов» она не косплеит, просто-напростор предлагая очередной нафталиновый пауэр-метал, с совершенно дурацкой лирикой, плоским звуком и невпечатляющими попытками Риппера в оголтелый фальцет.
В общем и целом — нормально, однако на триумфальное Возвращение Великого Гитариста определенно не тянет. Так что остается надеяться, что на сингл выбирали не наиударнейший боевик будущего релиза.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 67
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Громы и молнии, метал повсюду (забыли Пикачу) — звучит почти как что-то невошедшее в Ram it Down и уж, на мой взгляд, живее последних достижений Judas Priest побыстрее бы альбом