Подразни кота! Встречаем голосящий суперпроект THE THREE TREMORS

Уберите от колонок ваших котов. Закройте окна. И вообще сделайте максимально тихо, ибо: а) окрестные животные непременно кинутся подвывать; б) сие и без того звучит достаточно чудовищно. Помните, в 90-х Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас давали совместные концерты под названием THE THREE TENORS? Так вот. В нулевых появилась идея создать этакую хэви-метал ответочку: проект под названием THE THREE TREMORS, в котором бы пели Bruce Dickinson, Geoff Tate и Rob Halford. Но потом что-то пошло не так.

Едва Брюс со своим гитаристом Роем Рамирезом сочинили три песни, как стало понятно: состыковать всех музыкантов и уместить работу над проектом во вменяемые сроки едва ли получится. Идею заморозили.

Прошли годы. И Tim «The Ripper» Owens, вспомнивший, как на «пристовском» разогреве в туре Jugulator лихо голосил вокалист группы CAGE Sean «The Hell Destroyer» Peck, решил замутить с ним совместный проект. Под внезапным названием THE THREE TREMORS. Третьим они позвали Harry «The Tyrant» Conklin из JAG PANZER, и колесики наконец завертелись. Не со звездами первого эшелона, но все же.

Опуская рекламные эпитеты а-ля «сонм хэви-металлических гимнов», «гитарная работа, раздвигающая рамки», «мелодическая чувственность» и прочее, сообщу, что в этом году у THE THREE TREMORS выйдет лонгплей, а прямо сейчас можно заценить лирик-видео на песню «Invaders From The Sky»… чтобы не слушать целиком его никогда. Ну и про котов предупредила, если что.