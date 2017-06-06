Как не надо снимать клипы. Опыт немецкого хэви-метала

Возможно, после просмотра этого видео вы, утирая рукавом слезы, кликните уточнить, какой нонче год. 2017-й? Точно??? Однако что бы там кто себе ни подумал, над истинными ценностями время не властно, будь то трушность немецкого хэви-пауера, красота немецких женщин и степень ровности верхних конечностей немецких повелителей видеоредакторов. В подтверждение тому группа CUSTARD, играющая с 1987 года, давеча выпустила новый альбом с новым клипом под названием «Queen Of Snow». И если вы сильны духом, не беременны и готовы оценить нечто дико прекрасное, помешать я бессильна…

Что характерно, троллинга тут никакого: в комментариях на ютубе, на которые группа старательно отвечает, негативные отзывы снабжаются репликами, мол, ребята, как ни критикуй, а более 90% проголосовавших ставят «лайк», так что не так уж мы с «королевною» промахнулись. И тут не поспоришь! Следуя железной логике, я немедленно пересмотрела Главный Видеошедевр Белорусского Метала (а только он способен составить достойную конкуренцию немцам!) и поставила лишний «лайк». Чего и вам всем желаю.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 07.06.2017 в 01:08

    Custarный клип)

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