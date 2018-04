Трудно быть копом! Matt Barlow запел в новом проекте WE ARE SENTINELS

Помните, мы все расстроились, когда один из бриллиантовых голосов хэви-метала, Matt Barlow бросил ICED EARTH, чтобы посвятить свои зрелые годы и силы полицейской работе? Так вот, уйти из музыки насовсем он не смог. Это хорошая новость. И есть еще лучше: этим летом выходит дебютный альбом проекта WE ARE SENTINELS, в котором задействованы Matt и композитор-пианист Jonah Weingarten (PYRAMAZE, STRUCTURE OF INHUMANITY). «Будет эпично!» — обещают музыканты.

«Эта музыка совмещает помпезные оркестровки в cинематографическом стиле; неоклассическое пианино и громоподобную перкуссию с динамичным и мощным пением Барлоу, что превращает альбом WE ARE SENTINELS в нечто по-настоящему уникальное и революционное. Тематика диска подпитана драматизмом лучших фильмов последних тридцати лет в стиле sci-fi и фэнтези, а также стратью дуэта ко всему хэви-металлическому».

Для затравочки нам сегодня выдали трейлер.

А вот и еще. Песня «Soul On Fire», опубликованная в прошлом году под маркой SENTINELS.

Как видим, Мэтт по-прежнему шикарен как вокалист — ну и, будем надеяться, WE ARE SENTINELS ждет более насыщенная и продолжительная карьера, нежели проект ASHES OF ARES, в который Барлоу подписался в 2012 году и который, увы, так и не продвинулся далее единственного лонгплея.