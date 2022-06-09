JINJER поедут в европейский тур как культурные посланники УкраиныБлог
При содействии Министерства культуры Украины JINJER получили специальное разрешение покинуть страну. Как говорится в заявлении группы, в роли культурных посланников родины музыканты смогут делать то, что у них до сих пор неплохо выходило: собирать средства в поддержку сограждан, а также неустанно говорить, напоминать всей своей аудитории о войне, которая до сих пор приносит разрушения и смерть.
«Мы гордимся этой ролью как граждане и как музыкальная группа. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы способствовать как можно более скорому завершению этой войны. Приходите, танцуйте, кричите от всего сердца в поддержку Украины!»
Так, команда откатает фестивальный европейский тур, приняв участие во всех крупных метал-событиях этого лета, попутно (в том числе продажами мерча) собирая деньги в благотворительный фонд. Сопровождая благую весть, JINJER поделились новым клипом на тему «Call Me A Symbol» из последнего альбома Wallflower.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 120
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JINJER поедут в европейский тур как культурные посланники Украины
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Комментарии
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Достаточно ли у них высокий культурный уровень?
Вообще рад за группу, отыграть на такой куче крупных фестивалей за лето никому из пост-совка не удавалось!