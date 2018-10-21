Новый клип JINJER «Ape». Лучший украинский метал-экспорт за долгие годы?

Украинская группа JINJER стараниями Napalm Records набирает обороты на мировой метал-сцене. В ближайшем будущем у коллектива выходит мини-альбом Micro — и клип на сингл «Ape» доступен к просмотру и прослушиванию прямо сейчас.

Затем у ребят в планах американский тур с DEVILDRIVER; европейский с AMORPHIS и SOILWORK; японский с OBSCURA и, летом, выступления на всяческих метал-фестах. На том же «брутале».

«Мы не исключаем переезд в Европу, — говорили JINJER в интервью 2017-го. — Если группа будет расти такими темпами как в последние два года, такой шаг станет необходимостью». Ну а насколько хорош этот экспортный продукт (спойлер: более чем!), оцениваем по свежачку.