Смотрим клип JINJER «Retrospection». «Родители отделены от нас не только расстоянием, но и войной»

JINJER, ставшие активно гастролирующим коллективом, позволили себе немного трогательной ностальгии — и посвятили клип на песню «Retrospection» родителям. «Это одна из самых личных вещей в нашей дискографии. И хотя творческая мечта сбылась, мы ею живем каждый день, все-таки есть у концертной жизни и темная сторона. Мы не видим самых близких людей — людей, что дали нам жизнь. Которые отдали все — и даже больше. Мы скучаем по ним, а они по нам.

Родители сегодня отделены от нас не только расстоянием, но и политическими проблемами. Войной. Даже будучи в Украине, мы не можем навестить их — и какие-нибудь 800 километров ощущаются, как расстояние до другой планеты. И при этом мы, пересекшие 30-летний порог жизни, понимаем, что тучи сгущаются над жизнями этих людей… с каждым годом. И однажды, внезапно, мы потеряем их насовсем. Горькое чувство осознания этого фата совершенно невыносимо».