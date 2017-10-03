ARCH ENEMY, JINJER в Минске. Метал с женским лицом

Не прошло и недели с концерта CARCASS, как в Минск — уже повторно — зарулил «выкормыш» производителей ливерпульской колбасы Майкл Эмотт со своим ARCH ENEMY-легионом. Причем, глядя на публику, создавалось четкое ощущение, что на концерт AE собрались дети тех, кто в прошлую пятницу слэмился под всякие «Corporal Jigsore Quandary»: там, тряся сединами, отрывались олдскулеры — а сегодня, не щадя ни шей, ни ног, плющилась молодежь, пружинисто разминая танцпол под мелодик-метал от шведов (впрочем, уже условных шведов: как известно, Алисса из Канады, а Джефф — американец) и грувовый металкор украинцев.

Кстати, группа JINJER с Донетчины, которую с прошлого года активно продвигает лейбл Napalm Records (именно там в 2016-м вышел альбом King Of Everything), стала мощнейшим сюрпризом вечера. Даже не повернется язык назвать команду суппортом — настолько качественно, качево, убедительно, круто и экспрессивно выступают ребята, миксующие в своем творчестве прогрессивный металкор, ломаный джент, пост-хардкор, грувовый модерн-метал с непосредственностью и размахом истинного творца, не убоявшегося вбросить в котел толику трэша, щепотку альтернативщины и замашки вокалистки а-ля GUANO APES. Свежо, напористо, современно. Ну и фронтвумен, Татьяна Шмайлюк, шикарна безо всяких вопросов, — со своими изящными переходами от агрессивно-шлифующих экстрим-вокалов к почти беззащитным чистым и ро́ковым. В желтой байке, шортиках, наивных белых гольфиках с цифрами «666», эта девушка моментально заполнила собой, своим гибким и диссоциативным, будто принадлежащим сразу нескольким вокалерам, голосом окружающее пространство, сдавила и сжала внимание аудитории, за час выступления выдавив из нее восторг и искренние овации.

Саунд на JINJER был жирен и выразителен — и немножечко ухудшился на ARCH ENEMY: хэдлайнеры вечера звучали слишком громко и как-то сухо, хотя партии выглядели вполне себе читаемо, да и вокал Алиссы — второй женской суперметаллической глотки за вечер — внушал должный трепет. Какая она все-таки. Идеальная. И вокалом, и манерой, и харизмой, и внешностью.

С бело-голубыми волосами, в немыслимом кожано-облегающем-блестящем наряде, представляющем нечто среднее между глэм-роком 80-х и вавилонской блудницей, неустанная и неудержимая Алисса, как всегда, тянула на себе энергетическую часть шоу, беспрестанно вращаясь, как восхитительный яркий и громкий хищник, в своем невидимом колесе. Огорошивающая, ошеломительная, она, как и в прошлый раз, выкладывалась на все свои 666%, притягивая очарованные взгляды и заставляя публику колбаситься под старое и новое.

В сентябре 2014 тур был приурочен к альбому War Eternal; в 2017-м вышел Will To Power, поэтому прозвучали пять песен первой его половины, включая инструментал «Set Flame To The Night», открывавший выступление группы после — почему-то — классики «Thunderstruck». При чем хит AC/DC к началу минского сета ARCH ENEMY, никто, в общем, не объяснил, — но никто против и не был. Это ж вам не какой-нибудь Oxxxymiron.

В остальном, помимо песен «Avalanche» и «Stolen Life», прошлый концерт пронесся угарным флэшбэком: «War Eternal», «My Apocalypse», «You Will Know My Name», «As The Pages Burn», «No Gods, No Masters», «Dead Bury Their Dead», «We Will Rise», «Nemesis», а также трогательная, почти прозрачная «Snow Bound», соскользнувшая с виртуозных пальцев Джеффа (и сценический свет, словно благоговея, выхватывал его белокурую фигуру), подхваченная Майком и доведшая впечатлительные до гитарных изысков натуры практически до экстаза.

Джефф выглядел собранным и ухоженно-благообразным; Алисса — этакая девочка с брутально-гламурной обложки веганского фитнес-журнала; Шарли — огромная невозмутимая тень; Майк — как-то неопрятен и помят, как будто сильно после вчерашнего; Дэниел… ну, Дэниел барабанил бешеным роботом. (Лиц драммеров, как обычно, не замечаешь, разве что на краткой сцене прощания.) В целом же для коллектива, который ежедневно и безудержно рубит метал уже почти месяц кряду, смотрелись ARCH ENEMY бодро и жизнерадостно — со всеми своими призывами изменить планету к лучшему, найти внутренние ресурсы для самосовершенствования и мыть овощи перед едой . Позитивная команда. И позитивный вечер. Причем, исходя из неплохой посещаемости, возможно, даже и не последний для белорусских фанатов. Пройдет два-три года, будет новый альбом… а там, глядишь, и снова заедут.

Фоторепортаж смотрим тут!