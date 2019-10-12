JINJER на вершине: новый клип группы «On The Top»

Кому что, а украинцы JINJER продолжают покорять города и страны, и посмотрев на даты их европейского хэдлайн-тура, можно заметить немало солдаутов. Так же было и в недавних гастролях по США — и если оборотов команда не сбавит, вероятно, очень скоро мы увидим их в роли основных хэдов мажорных метал-фестов. Буквально через две недели будет издан лонгплей Macro, а сегодня вышел клип на тему «On The Top». Ну и круто же, нет?..

«Ощущали ли вы себя когда-либо грызуном в крысиных бегах? Кажется, с каждым днем мир вращается все быстрее, и все сходят с ума, гонясь за вещью, которую именуют успехом. При этом мы забываем, что настоящее счастье не имеет с этим ничего общего; счастье — это не карьера, не достижения, деньги и тому подобное. Так действительно ли стоит карабкаться вверх по лестнице, если в финале никто вас не ждет? Хорошо стремиться к лучшему, но помните: у успеха есть цена, и придется решать, сколько вы готовы за него заплатить. Это ваш выбор. И ваша ноша», — написали в пресс-релизе музыканты и, возможно, посвятили песню себе.