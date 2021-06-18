Это еще цветочки! Смотрим новый клип JINJER «Vortex»Новинки и новости
Украинская группа JINJER, ставшая одной из моднейших метал-новинок прогрессив-грув-метал сцены, выпускает в августе на Napalm Records альбом Wallflowers. А о том, как со времен Macro 2019 года они поменялись по звуку и образу, сообщит и покажет клип «Vortex».
По словам команды, это была первая песня, которую они записали для релиза и которую считают идеально сбалансированной.
«Основной нашей целью остается творческий рост, — утверждает бас-гитарист Евгений, — день, когда JINJER перестанет стремиться освоить новые горизонты, станет последним днем существования коллектива.
Возможно, от нас ждали бесконечных клонов «Pisces», но JINJER подобным не занимались и заниматься не будут. Вместо этого мы записали альбом, эмоциональная шкала которого варьируется от зверской агрессии до меланхолических оттенков и сложных мелодических построений — которых вы доселе от группы не слышали. Мы решили выйти из всех стилистических рамок, не задумываясь ни о финансовом успехе, ни о сравнениях с предыдущими дисками».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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»Это еще цветочки!»
Тут и цветочки и вишенки разом…Всё очень симпатично но музон не мой.
их музыка на любителя конечно..
Как свежо) штука конечно, лет на 25 тоже опоздали.
Эх, помню те времена когда услышал burnt by the sun, в начале 2000-х. Вот это был ураган.
Ну мож Jinjer машину времени изобретут и в конец 90-х телепортанутся и будут точно легендами.