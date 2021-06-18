JINJER Wallflowers
18.06.2021

Это еще цветочки! Смотрим новый клип JINJER «Vortex»

Новинки и новости

Украинская группа JINJER, ставшая одной из моднейших метал-новинок прогрессив-грув-метал сцены, выпускает в августе на Napalm Records альбом Wallflowers. А о том, как со времен Macro 2019 года они поменялись по звуку и образу, сообщит и покажет клип «Vortex».

По словам команды, это была первая песня, которую они записали для релиза и которую считают идеально сбалансированной.

«Основной нашей целью остается творческий рост, — утверждает бас-гитарист Евгений, — день, когда JINJER перестанет стремиться освоить новые горизонты, станет последним днем существования коллектива.

Возможно, от нас ждали бесконечных клонов «Pisces», но JINJER подобным не занимались и заниматься не будут. Вместо этого мы записали альбом, эмоциональная шкала которого варьируется от зверской агрессии до меланхолических оттенков и сложных мелодических построений — которых вы доселе от группы не слышали. Мы решили выйти из всех стилистических рамок, не задумываясь ни о финансовом успехе, ни о сравнениях с предыдущими дисками».

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3 комментария

  • GastriT написал(а):

    »Это еще цветочки!»

    Тут и цветочки и вишенки разом…Всё очень симпатично но музон не мой.

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  • GROVER написал(а):

    их музыка на любителя конечно..

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  • Merzbow написал(а):

    Как свежо) штука конечно, лет на 25 тоже опоздали.
    Эх, помню те времена когда услышал burnt by the sun, в начале 2000-х. Вот это был ураган.
    Ну мож Jinjer машину времени изобретут и в конец 90-х телепортанутся и будут точно легендами.

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