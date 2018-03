Интервью с ZAKLON. Temnarod: «Я стараюсь при первой возможности покинуть ‘цивилизацию'»

7 апреля международный блэковый андеграунд устроит в столичном «Брюгге» пляску теней: на второй серии фестиваля Distant Shadows выступят чехи INFERNO, финны KALMANKANTAJA, швейцарцы TARDIGRADA и WACHT. Беларусь же представит пункт неожиданный: впервые на сцену выйдет ZAKLON, до сих пор являвшийся студийным проектом человека, называющего себя Temnarod. С ним сегодня, собственно, и наш разговор: о том и о сем.

Сам собою напрашивающийся вопрос: как ZAKLON все-таки дозрел до живого выступления, и почему именно сейчас?

Всему предначертано случиться в свое время. Видимо, настало время воплотиться и живому ритуалу ZAKLON. Путь оказался довольно тернистым — как внутри меня, так и в физическом проявлении. И, честно говоря, я до сих пор не до конца верю, что это произойдет. Тем не менее, процесс уже запущен, и обратной дороги нет. Сама идея жила во мне последние года два-три. И последнее решение далось мне, в общем-то, довольно легко.

Учитывая то, что проект всегда был для тебя чем-то глубоко персональным (недаром же к его песням не допускались другие люди, все писал сам), насколько легко было трансформировать его в некий… мммм…коллективный труд, найти подходящих для этого музыкантов? Планируется ли этот выход как некая одноразовая акция, или вы станете концертной группой?

В общем, таковым он и остается. Никакой особой трансформации ZAKLON не произошло. Все происходит довольно органично, благодаря пониманию участниками группы того, чем является ZAKLON. Пониманию его концепции и музыки. Во время поиска музыкантов я столкнулся с определенными проблемами, не без этого. Несколько кандидатур не стали частью коллектива по тем или иным причинам. И я рад, что судьба меня свела именно с теми музыкантами, с которыми мы сейчас работаем. Что касается возможного продолжения концертной деятельности ZAKLON, все зависит от того, какие эмоции принесет нам этот концерт. На данный момент я чувствую в себе вдохновение и желание живых ритуалов ZAKLON. Если не разочаруюсь, все возможно.

Есть ли некая взаимосвязь с тем, что не так давно концертную деятельность начали KRUK (а эта группа тебе, знаю, нравится)?

Мне действительно очень нравится творчество KRUK, и я считаю их уникальным явлением в Black Metal. Но решение о выступлении ZAKLON никак не связано с ними, так как оно было принято за долго до этого события.

Знаком ли с творчеством команд, с которыми будешь делить сцену: INFERNO, KALMANKANTAJA, TARDIGRADA, WACHT? И если да, чья компания импонирует больше всего?

Да, я слушал все эти формации. Что-то мне понравилось больше, что-то меньше… Наиболее значимые, конечно, INFERNO и KALMANKANTAJA. Первые весьма уважаемы и играют довольно интересную музыку. KALMANKANTAJA вызывает противоречивые ощущения ввиду своей гиперплодовитости. Один альбом мне может очень понравиться (как, например, Waldeinsamkeit), а другой (как, например, Routamaa) — разочаровать. В целом, будет интересно лицезреть эти группы воочию.

Там весьма мутная получилась история. Мы уверенно репетировали и готовились к выступлению. А незадолго до даты концерта организаторы заявили, что снимают нас с концерта по «независящим от них причинам». Мол, пришло письмо то ли с прокуратуры, то ли еще с какой инстанции, в котором говорилось о запрете на выступление DESOLATE HEAVEN. Учитывая то, что на протяжении всего существования этой группы ее преследует некий злой рок, который калечит жизни и судьбы людей, тем или иным образом к ней причастных, мы не особо удивились подобному развитию событий. Не было даже обиды на организаторов, ибо мы понимали, что это лежит за пределами их желаний и возможностей. По той же причине мы не стали искать инициаторов этого всего. Позже были определенные слухи и предположения, но они таковыми и остались… Посему я не буду их озвучивать. Не считаю, что у нас есть некие «идейные враги». Это не первая отмена выступления DESOLATE HEAVEN. Что примечательно, концерты, на которых оно должно было состояться, в конечном итоге отменялись вовсе.

Кстати, какое место в твоей жизни занимает DESOLATE HEAVEN — в сравнении, скажем, с ZAKLON? (Про остальные проекты не спрашиваю — они видятся не особо активными.)

Время, проведенное в DESOLATE HEAVEN, мне многое дало и многому научило. Это было славное время. Я горд тем, что мы делали, и горд за то, что работал с этими людьми. Но… Я говорю было, поскольку на данный момент DESOLATE HEAVEN прекратил свое существование. Колесо времени завершило свой цикл и сделало полный оборот. Настало время новых Путей и новых вдохновений.

Вообще, как много времени ты — статистически — посвящаешь работе над музыкой?

Скажем так, я могу месяцами не брать гитару в руки, но в голове постоянно держать некие образы, мелодии, которые после воплощаются в творчестве. А могу проводить дни и ночи с гитарой в руках. Вдохновение очень важно для меня. Собственно, это одна из важнейших причин моего творческого одиночества. Полная свобода действий и отсутствие ощущения, что что-то кому-то должен.

Когда можно ожидать от ZAKLON новый материал? В Сети в прошлом году появлялась песня «Nieba Zhasaje». Когда ждать продолжения?



Не могу сказать что-либо определенное по-поводу следующего альбома ZAKLON. Скажу лишь, что не стоит ожидать его раньше, чем снова задуют зимние ветра.

Что в песнях ZAKON первично — поэзия или музыка? То есть с чего обычно начинается песня? И есть ли у тебя стихи вне метал-музыки?

Безусловно, в ZAKLON равнозначны и музыка и поэзия. Для меня они неделимы — и их совокупность является тем самым заклятьем, что несется по ветру. Я — не музыкант, и я — не поэт. Я — своего рода шаман-заклинатель ветра, если можно так выразиться. Внимающий и воспевающий. То, что для кого-то звучит как песня или музыка, для меня — звуковое воплощение ритуала, заговора, проклятья. И началом его рождения может послужить как мысль, некий образ, фраза, так и несколько внезапно родившихся нот и мотивов. Отвечая на вторую часть вопроса, скажу, что да, у меня достаточное количество стихов. Как на русском языке, так и на беларускай мове.

Если полистать вк по запросу ZAKLON, то можно заметить, что твоими песнями иллюстрируют все, что угодно: можно увидеть картинки голых монашек, рекламу гадалок, фото шашлыков в осеннем лесу. Как к этому относишься? Какие картинки-ассоциации могли тебя, к примеру, разозлить?

Никак к этому не отношусь. Совершенно равнодушно. Более того, в сетях существует даже фан-страничка ZAKLON, к которой я не имею никакого отношения. И ее воспринимаю так же равнодушно. Ведь ZAKLON существует не в Интернете. Он в песнях зимнего ветра, в шелесте ветвей, в рокоте гроз. Все остальное — лишь фантазии и ассоциации людей. Ну и разозлить меня, конечно, ничто такое не может. Может позабавить, наверное, иногда.

Топ-5 твоих любимых релизов белорусской метал-сцены на все времена. Ну, естественно, кроме своих.



1. KRUK Śmierć Dzielja Śmierci… Mjorzłaje Piekła

2. PAGAN Hate To The Light Of Life

3. KARACHUN Хаморлівасьць

4. KRUK Endkampf

5. PAGAN …And Darkness Is Above All

Ты, кажется, не особо тусовочный человек — но следишь ли за новостями, концертами, событиями нашего небольшого «черного омута»? Интересно ли?



Да, мне интересна наша, так сказать, сцена. Она, на мой взгляд, весьма самобытна и изобилует интересными личностями и проектами. По мере возможностей, я стараюсь посещать интересные мне мероприятия. И это касается далеко не только метала. Но, как ты правильно заметила, я не особо тусовочный человек и стараюсь при первой возможности покинуть «цивилизацию». Поэтому большая часть моих «тусовок» — это природа, лес, озера и звездное небо.