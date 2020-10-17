«Набліжаецца той час, калі Сьвятло забярэ нас…» Новый альбом ZAKLON «Zychod»Новинки и новости
Алексей ‘Temnarod’ выдержал нехарактерно долгую паузу между альбомами своего ZAKLON — но 10 октября на польском лейбле Werewolf Promotion появился Zychod, и сомнения растворились. 2020-й принес все те же холодные талые воды, те же депрессивные гитары и зацикленные скупые мелодии, погружающие в сумрак и топь.
Вылюдкі Восені
У чаканьні Зімы
Каб нам сканаць
У яе абдымках
Чуеш наш сьпеў
У атрутнай імжы?
Наш прагны кліч
У сноў урыўках
Лі на камень
Сваю цёплую кроў
Застанься тут
У нашым храме
Мы так падобны
На вашых багоў
Прыйдзі да нас
Ды здохні з намі!
Для тех, кто следит за дискографией проекта, сюрпризов не будет: Zychod подбирает слушателя в том же месте, в том же блеклом пятне на черно-белом фотоснимке промерзлого леса, где, усыпанного изморозью и свертками листьев, оставил в 2016-м на альбоме Viatry Karačunavaj nočy. Агонизирующая, затухающая природа. «Пахавальныя сьпевы ля сусьвету труны». Моноэмоциональный, отрешенный, отчаянный и безысходно-красивый альбом мелодично-атмосферного блэка. Еще одна последняя осень в гербарии Темнарода.
Наслаждайтесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
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А альбом годны — гук, праўда, прыглушаны крыху (так задумана — са слоў аўтара), але ў плане эмацыйнага водгуку ізноў пераплёўвае ўсё, што выйшла ў гэтым годзе.
Вось можна ж жыць у Чыжоўцы і граць не лайно для пацаноў з раёна?!
Хоць, канешне, у плане дэпрэсыўнасьці з Чыжоўкай мала што можа канкураваць….