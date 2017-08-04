Голосуем! Лучший метал-альбом белорусской сцены первого полугодия 2017

Пока сайт в отпуске, предлагаю, оценив 15 полноформатных альбомов, выпущенных белорусскими металистами с января по июнь 2017, все-таки совместными усилиями решить: какие релизы оказались наиболее интересными? Выбор, естественно, непростой, ибо хороших и даже отличных работ на этот раз много. Но мы попробуем!

Прослушать альбомы, о которых идет речь, можно тут (часть первая) и тут (вторая). Голосование продлится до 20 августа. За один раз можно выбрать три релиза. Накруткой просьба не заниматься — все будет мониториться и «левые» голоса удаляться.

Лучший белорусский метал-альбом первого полугодия 2017

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Камаедзiца белорусский альбом года Łatanu Znich Zmrok Zdań Zaklon Vapor Hiemis SDreamExplorerS Khragkh FolCore Essence Of Datum Blaine Rohmer Apologeth Among Gods Amentia  Loading ...

Камаедзiца белорусский альбом года Łatanu Znich Zmrok Zdań Zaklon Vapor Hiemis SDreamExplorerS Khragkh FolCore Essence Of Datum Blaine Rohmer Apologeth Among Gods Amentia

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 705

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Комментарии

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  1. 2 04.08.2017 в 16:13

    LATANU NIEMERACZ PESTILENTIA

    >>>
  2. Ygg 04.08.2017 в 18:00

    Вапор, заклон, кхрагх.

    >>>
  3. 22211 04.08.2017 в 18:13

    Ygg написал(а):
    Вапор, заклон, кхрагх.

    голосовалка с тобой не согласна пока

    >>>

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