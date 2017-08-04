Голосуем! Лучший метал-альбом белорусской сцены первого полугодия 2017

Пока сайт в отпуске, предлагаю, оценив 15 полноформатных альбомов, выпущенных белорусскими металистами с января по июнь 2017, все-таки совместными усилиями решить: какие релизы оказались наиболее интересными? Выбор, естественно, непростой, ибо хороших и даже отличных работ на этот раз много. Но мы попробуем!

Прослушать альбомы, о которых идет речь, можно тут (часть первая) и тут (вторая). Голосование продлится до 20 августа. За один раз можно выбрать три релиза. Накруткой просьба не заниматься — все будет мониториться и «левые» голоса удаляться.

Лучший белорусский метал-альбом первого полугодия 2017 AMENTIA «Scourge»

AMONG GODS «The Feeding Of Cruelty»

APOLOGETH «type: HUMAN — status: INCOMPATIBLE»

BLAINE ROHMER «Promise Of Autumn»

ESSENCE OF DATUM «Nevermore»

FOLCORE «Haeresis»

KHRAGKH «Ersatz»

LATANU «Čorny Manalit»

SDREAMEXPLORERS «Erasing The Enigma»

VAPOR HIEMIS «Miortvaja halava»

ZAKLON «Viatry Karačunavaj nočy»

ZDAŃ «Svietłaja pamiać, viečny spakoj»

ZMROK «Achviara»

ZNICH «Čorny Simval»

КАМАЕДЗIЦА «Знают Небеса…» результаты