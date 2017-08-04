Голосуем! Лучший метал-альбом белорусской сцены первого полугодия 2017

Пока сайт в отпуске, предлагаю, оценив 15 полноформатных альбомов, выпущенных белорусскими металистами с января по июнь 2017, все-таки совместными усилиями решить: какие релизы оказались наиболее интересными? Выбор, естественно, непростой, ибо хороших и даже отличных работ на этот раз много. Но мы попробуем!
Прослушать альбомы, о которых идет речь, можно тут (часть первая) и тут (вторая). Голосование продлится до 20 августа. За один раз можно выбрать три релиза. Накруткой просьба не заниматься — все будет мониториться и «левые» голоса удаляться.
LATANU NIEMERACZ PESTILENTIA
Вапор, заклон, кхрагх.
Ygg написал(а):
Вапор, заклон, кхрагх.
голосовалка с тобой не согласна пока