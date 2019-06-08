Жаркая тьма. Концерт MGŁA на втором круге (ада) в Минске

Польская MGŁA выступала в Минске второй раз. Второй раз в июне, второй раз при аншлаге, второй раз при температурах достаточно адовых, чтобы воображать, как оно будет там, куда мы все попадем за грехи и блэк-метал. Превозмогание начиналось, как только преодолевал порог «Брюгге». Во-первых, кислорода на ближайшие часов пять не предвидится. Во-вторых, пять часов будет, словно в летней очереди на границе в авто без кондишна. И в-третьих, да, слово «очередь» на ближайшее время станет любимым. (Впрочем, какой же беларус не любит очередей?)

Липкая очередь, как спрут, расползлась, сплетаясь, на выходе из зала по всем направлениям: очередь в бар, очередь в туалет, очередь за пластинками и мерчем хэдлайнеров, который разбирали ожесточенно, будто дьявольские стада моли пожрали всю одежду на свете.

MGŁA остается самым востребованным польским брендом, появившимся в нулевых, — странно или нет, но группа, выпустившая всего три альбома, уже получила статус современной блэк-метал классики, а ведь последователь Exercises In Futility, о работе над которым Mikołaj Żentara говорил два года назад, пока особо не светит. Возможно, нет времени между концертами. А может, еще что-нибудь. Неизвестно. Но, как говорят мудрые люди, пускай новые альбомы пишут те, у кого плохи старые.

Я слышала нынешнюю программу команды, с большими или меньшими вариациями, в четвертый раз (а на «брутале» в августе, вероятно, случится и пятый) — но она по-прежнему отлично работает. Знакомые черные капюшоны людей-без-лица, косухи (вот это, должно быть, сурово в условиях печки), залитая мистическим синим сцена с большим логотипом, взрезанная прожекторами, выхватывающими то один, то другой силуэт. Все как всегда. Стабильность уровня дубликата. С другой стороны, что есть магия, если не отточенный ритуал?

Магия — это про MGŁA в любом случае. Плотный щемящий гитарный дурман, зацикленные мелодии, кутающие плотнее сценических туман-машин. Отстраненное, оглушительное, простое, сдержанное, эмоциональное, неуловимое, близкое — тающее покрывалом ночи на изощренных ритмических узорах Maciej «Darkside» Kowalski. Эффективная разнотемповая формула, массовый гипноз, заставляющий бросаться в банный слэм даже при отсутствии места, пива и воздуха. Красота.

Впрочем, проходных сетов в этот вечер не было вовсе. Не знаю, как бы в списке смотрелся сорвавшийся в начале недели VELD (хотя, по правде, многие сомневаются, что польские музыканты, якобы играющие в VELD, в принципе существуют — равно как и концертный состав нынешнего проекта), но даже стилистически чуждые RELICS OF HUMANITY, зловеще-лысые, ввалившие в немигающих синих прожекторах буйволовы дозы дичайшего дэзняка, вписались вполне органично, напомнив о том, что, кроме блэка, в метал-природе существуют какие-то жанры.

Этой весной RELICS OF HUMANITY откатали тур по Европе (A.J. Magana, который вроде как по-прежнему числится в составе, прокинул группу — ну и, честно, по личному общению, это не самый адекватный, последовательный и обязательный человек), но мужики не расстроились и втроем взяли все эти Германии и Франции, а теперь вот и минский «Брюгге» вдогонку. Массивный, многотонный брутал — достаточно качевый для танцев и хайротряски, достаточно техничный и скоростной для безболезненной трепанации. Убедительно! Единственное, я бы все-таки порекомендовала взять свободного вокалиста — с гроулом посочнее, да и чтобы создавать на сцене хоть какой-нибудь движ.

..На втором выступлении как концертная группа раскрылась KHANDRA: по сравнению с дебютом звук словно прибавил в объеме, многогранно подсветив изящество точеных аранжировок. Безупречное исполнение, вдохновенная подача — бухлишко на сцене, надеюсь, подхлестывало! — завораживающий, запоминающийся сет, промчавшийся будто бы в миг, черненый меланхолический экипаж с песнями о смерти, пост-смерти и жизни, которой, возможно, не было никогда. KHANDRA были дивны!

..VIETAH концерт открывали — и Великан в красном зареве, во всей этой пекельной духоте, создавал впечатление истинно демоническое. Так что легче верилось в самый темный час перед рассветом, чем что рассвет этот когда-то настанет. Специфически-атмосферно, угольно-вязко, живописно и мрачно. Медленный сумрачный блэк, обычно рождающий ассоциации с осенними черными топями, разливался в июньском клубе жгучей смолой; страшный большой Антарктис, продирающий горло толченым стеклом, тащил в зал своих странных тварей, создавая мифологии и задавая вопросы, на которые ответов не будет.

Adkažy mnie nocz

Jakoj budzie viecznasć

Kali ū joj

Budziesz isnavać toĺki ty

Зал многим темам подпевал: тексты VIETAH хорошо запоминаются и ложатся на слух. Равно как и тексты ZAKLON — группы, которая, стартовав в прошлом году концертно, набирает обороты так мощно и экспрессивно, что уже смотрится не хуже хэдлайнеров. Temnarod, скромный, малозаметный вне сцены, взойдя на нее косматым чудищем в лохмотьях и гриме, обретает инфернальную убедительность — он и, в паре, стройная гитаристка в черном платье в пол, смотрятся броско и стильно. Но это даже не главное. Главное — с первых же песен, пассажей, группа разворачивает звуковые ландшафты удивительной рельефности и атмосферности; воздушные, жесткие, элегичные мелодии ZAKLON обвивают лица, руки черными лентами, закрывая глаза, унося за вороньими стаями. Замечательная музыка. Красивая группа. Или наоборот. Не суть.

А еще… еще было много мерча (хотя, прошу заметить, по-прежнему ноль женского!), много знакомых, прилично приехавших на концерт из разных областей. Тусовка, которую, думаю, в том же составе, встречу на сентябрьском TAAKE. И, хотелось бы верить, жарко на нем будет в смысле лишь переносном.

Фоторепортаж смотрим тут!