6 голосов дьявола: SISYPHEAN, VERWÜSTUNG, EXTRAVAGANZA, KRUK, BLACKDEATH, MEDICO PESTE в Минске

Осенний блэкушный сезон набрал обороты. Так, в субботнем «Брюгге» на разные интонации разносились вой, визг и вопли фестиваля Vox Diaboli II, адские голоса которому предоставлял интернациональный белорусско-литовско-российско-польский состав. Людей в клубе было около 150, в основном суровые трушные мужики — большинство из которых к финалу продолжительного «черного» марафона либо ужрались вусмерть, либо, разгоряченные и раздетые по пояс, оголтело месились в мошпите середины танцпола, периодически подбадривая музыкантов моноязычным и зычным «Давай #башь!» Чем, собственно, на скупо освещенной сцене группы и занимались в течение длинного и нетомного вечера.

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

SISYPHEAN

Факт того, что суббота оказалась рабочей, впрочем, несколько смазал картину вильнюсскому коллективу SISYPHEAN, атмосферный и депрессивный, слегка придэзованный блэк которого от отсутствия публики с каждой минутой звучал все трагичнее и отчаянней.

Я также, увы, почти пропустила их сет, поэтому цитирую фотографа Сергея Гагулина: «Литовцы SISYPHEAN стартовали ровно по расписанию при практически пустом зале, сразу очертив общую картину мероприятия: смазанный звук, практически отсутствующий свет. Однако это не помешало им поймать в гипнотические сети всех, кто в зале присутствовал: уже ко второму/третьему треку пришлось просто залипнуть. Не сильно понятен ход организатора, решившего пойти с козырей: однозначно, команду нужно было ставить попозже в лайн-апе».

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

EXTRAVAGANZA

Что касается звука, то не повезло, признаем, не всем. Большей частью чума опустилась на дом литовцев, превратив сет каунасских меланхолических пост-блэкеров EXTRAVAGANZA (этакие мальчики-зайчики при рубашках и с аккуратными стрижками) в неравномерно жужжащий рой, в котором все слилось и смешалось, оставляя на поверхности лишь гипнотический грустный шум, постукивающие в отдалении барабаны, а также ускользающую надежду услышать прошлогодний волнительный Priepuoliai во всей его тоскливо-эфирной объемности. Видимо, не в этот раз.

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

VERWÜSTUNG

Зато музыка попроще и прямолинейнее заходила получше: так, гомельские специалисты по кассетным изданиям (впрочем, The Lash ov Nihil уже готовится к дисковому релизу; также, судя по сведениям с фронтов, у группы на подходе второй логнплей), VERWÜSTUNG раскочегарили зал со старта и в мясо, размашисто вдарив по волосатым головам старошкольным рок-н-роллистым блэком (также немного трэша, немного панкушной отвязности, истый драйв и напор, вызывающие IMPALED NAZARENE’овские реминисценции). Мощно, разнообразно, четко, по делу. Музыкально не мое, но к сценической подаче вопросов ноль.

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

BLACKDEATH

Самой имиджево красочной явилась BLACKDEATH. Легенда российской BM-сцены, играющая с замшелых 90-х, пережившая массу составных перемен, но оставившая в костяке братскую партию Abysslooker vs. Para Bellum, наследившая тут и там, антиобщественно, музыкально и печатно — все, вероятно, помнят «Сотсирх Сусии» — и уже бывавшая в Минске в какие-то смутные и полузабытые времена.

Черная кожа, шипы, bdsm-подтяжки и маска, корявый немецкий язык, Сатана, перевернутые кресты, разрушение, шаленый блэк, толика художественного авангардизма, жги, удивляй, громи, казни, чума, Смерть, Смерть, Смерть. Играли BLACKDEATH очень долго — и спустя час их агрессивному мизантропично-блэкушному приступу сдались даже самые стойкие (морщившиеся поначалу: что тут, мол, вообще происходит?), залипнув и завязнув в распухающем, будто ядерный гриб, неравномерном, видоизменяющемся, ядовитом и ритмично пульсирующем (Майя за установкой валит ровно и механически, как машина), нарочито неаккуратном и непредсказуемом саунде.

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

MEDICO PESTE

По сути, из «блэк-дэзового» транса вывели только поляки MEDICO PESTE — но лишь для того, чтобы ввести в транс уже свой персональный, с изменяющим реальность психоделом, оглушительными призраками и орущими глюками, вызываемыми строгими скромно одетыми мужичками из глубины коллективного бессознательного. Черно-белый зацикленный видеоряд на фоне: существа из «Herzogian Darkness», словно сонные приступы Анны-Варни: безволосые, голые, извивающиеся, чертящие ритуальные знаки и червящиеся в оккультном поиске, с черным веществом из рта, остающиеся на сцене, кажется, даже тогда, когда утихают все звуки. В хорошем смысле — жуткое выступление, впечатляющее, инфернальное.

обзоры концертов Verwüstung Sisyphean Medico Peste Kruk Extravaganza Blackdeath

KRUK

Однако не будем врать: вне зависимости от времени выхода, хэдлайнерами феста стали все-таки не поляки. Воодушевленная, бурная реакция публики соврать не позволит. Когда на сцену — спустя столько лет! — вышли KRUK, танцпол разом заорал и столпился, одновременно не веря своим глазам и боясь, как бы не было лажи.

К счастью, оправдывать могилевский культ не пришлось. Они — перемазанные грязью крывийских болот, в переменчивом красном свете — выступили, отзвучали, сыграли все четко. Может быть, слегка теряясь на паузах (Ryks Asirg определенно не знал, куда себя девать между песнями), но с первыми же нотами находясь и безошибочно вписываясь в свои наждачно-грубые, по-мужски безыскусные, обесцвеченные вечностью интерьеры.

Удалось ли сценическое воплощение? Безусловно. И, безусловно, группе бы стоило продолжать выступать; яростно колбасившийся, падавший и поднимавшийся, подпевавший тексты песен танцпол тому в подтверждение. Это был самый пламенный прием за весь вечер. Ну и тот самый момент, когда пресловутое «Давай #башь!» звучало как комплимент. А ведь и правда: почему бы и нет?

Фоторепортаж с концерта смотрим тут.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. s 05.11.2017 в 09:28

    Мой первый концерт в жизни, где можно было «недорого» (всего за 35 рублей) прикупить настоящий б/у-шный балахон ( с логотипом DRAUGWATH, кажется). Но я делать этого, конечно же, не стал.

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  2. Мимопроходил 05.11.2017 в 10:28

    Мне кажется или бас-гитарист Kruk это Plague666, а Ryks Asirg в майке Pestilentia?

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  3. Sonne 05.11.2017 в 14:07

    s написал(а):
    Мой первый концерт в жизни, где можно было «недорого» (всего за 35 рублей) прикупить настоящий б/у-шный балахон ( с логотипом DRAUGWATH, кажется). Но я делать этого, конечно же, не стал.
    А трусики были?

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  4. Veles 05.11.2017 в 14:08

    BlackDeath шляпа такая, что на голову не налазит. Но ветеранов надо уважать, поэтому слушал. Полчаса, потом свалил.

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  5. LXXXVIII 05.11.2017 в 14:17

    Мимопроходил написал(а):
    Мне кажется или бас-гитарист Kruk это Plague666, а Ryks Asirg в майке Pestilentia?

    Конечно, а как же иначе.

    >>>
  6. F1sher16 05.11.2017 в 15:40

    s написал(а):
    Мой первый концерт в жизни, где можно было «недорого» (всего за 35 рублей) прикупить настоящий б/у-шный балахон ( с логотипом DRAUGWATH, кажется). Но я делать этого, конечно же, не стал.

    За 30

    >>>
  7. Iron Balls 05.11.2017 в 16:36

    Draugwath / BD был явлением не для всех с самого начала, ещё с 90-х, ввиду выраженной антимузыкальности, братья никогда не метали бисер перед свиньями, не использовали популярные методы и брали атмосферой, а не техникой. Слушаю записи крайне редко, под настроение, релизы имеются. Вчерашнее выступление было зрелищнее и эффектнее первого приезда в Театр Эстрады (но тогда был заметно лучше звук). Благодарности организаторам. Второй визит к нам питерских упырей снова был артхаусом и приятной неожиданностью тем, кто помнит «старые-добрые» СС, АК-47 Kruk — вторая группа вечера, достойная внимания, хотя их записи аналогично BD слушаю весьма редко. Для тех, кто долгие годы пребывал в БМ-бункере, выступление оказалось знаковым. Дзякуй, хлопцы. Вторая убедительная банда после BD. Хочется ли продолжения? Не знаю … Что делали на этом тематическом концерте пост-прибалты и клоуны из Гомеля (поведение на сцене), мне не понятно Самые музыкальные на фесте были поляки Medico Peste. Под копирку передирающие атональных французов, но это полбеды. Всё-таки соблюдение канонов важно для восприятия. Хипстеры есть хипстеры, несмотря на самую профессиональную инструментальную подачу. Всё это не имеет значения, чистый субъективизм и выпуск газов, но лучше бы я не видел их (как и гомельцев), остался бы о бандах лучшего мнения. Выскочки, забившие на каноны

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