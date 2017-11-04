6 голосов дьявола: SISYPHEAN, VERWÜSTUNG, EXTRAVAGANZA, KRUK, BLACKDEATH, MEDICO PESTE в Минске

Осенний блэкушный сезон набрал обороты. Так, в субботнем «Брюгге» на разные интонации разносились вой, визг и вопли фестиваля Vox Diaboli II, адские голоса которому предоставлял интернациональный белорусско-литовско-российско-польский состав. Людей в клубе было около 150, в основном суровые трушные мужики — большинство из которых к финалу продолжительного «черного» марафона либо ужрались вусмерть, либо, разгоряченные и раздетые по пояс, оголтело месились в мошпите середины танцпола, периодически подбадривая музыкантов моноязычным и зычным «Давай #башь!» Чем, собственно, на скупо освещенной сцене группы и занимались в течение длинного и нетомного вечера.

Факт того, что суббота оказалась рабочей, впрочем, несколько смазал картину вильнюсскому коллективу SISYPHEAN, атмосферный и депрессивный, слегка придэзованный блэк которого от отсутствия публики с каждой минутой звучал все трагичнее и отчаянней.

Я также, увы, почти пропустила их сет, поэтому цитирую фотографа Сергея Гагулина: «Литовцы SISYPHEAN стартовали ровно по расписанию при практически пустом зале, сразу очертив общую картину мероприятия: смазанный звук, практически отсутствующий свет. Однако это не помешало им поймать в гипнотические сети всех, кто в зале присутствовал: уже ко второму/третьему треку пришлось просто залипнуть. Не сильно понятен ход организатора, решившего пойти с козырей: однозначно, команду нужно было ставить попозже в лайн-апе».

Что касается звука, то не повезло, признаем, не всем. Большей частью чума опустилась на дом литовцев, превратив сет каунасских меланхолических пост-блэкеров EXTRAVAGANZA (этакие мальчики-зайчики при рубашках и с аккуратными стрижками) в неравномерно жужжащий рой, в котором все слилось и смешалось, оставляя на поверхности лишь гипнотический грустный шум, постукивающие в отдалении барабаны, а также ускользающую надежду услышать прошлогодний волнительный Priepuoliai во всей его тоскливо-эфирной объемности. Видимо, не в этот раз.

Зато музыка попроще и прямолинейнее заходила получше: так, гомельские специалисты по кассетным изданиям (впрочем, The Lash ov Nihil уже готовится к дисковому релизу; также, судя по сведениям с фронтов, у группы на подходе второй логнплей), VERWÜSTUNG раскочегарили зал со старта и в мясо, размашисто вдарив по волосатым головам старошкольным рок-н-роллистым блэком (также немного трэша, немного панкушной отвязности, истый драйв и напор, вызывающие IMPALED NAZARENE’овские реминисценции). Мощно, разнообразно, четко, по делу. Музыкально не мое, но к сценической подаче вопросов ноль.

Самой имиджево красочной явилась BLACKDEATH. Легенда российской BM-сцены, играющая с замшелых 90-х, пережившая массу составных перемен, но оставившая в костяке братскую партию Abysslooker vs. Para Bellum, наследившая тут и там, антиобщественно, музыкально и печатно — все, вероятно, помнят «Сотсирх Сусии» — и уже бывавшая в Минске в какие-то смутные и полузабытые времена.

Черная кожа, шипы, bdsm-подтяжки и маска, корявый немецкий язык, Сатана, перевернутые кресты, разрушение, шаленый блэк, толика художественного авангардизма, жги, удивляй, громи, казни, чума, Смерть, Смерть, Смерть. Играли BLACKDEATH очень долго — и спустя час их агрессивному мизантропично-блэкушному приступу сдались даже самые стойкие (морщившиеся поначалу: что тут, мол, вообще происходит?), залипнув и завязнув в распухающем, будто ядерный гриб, неравномерном, видоизменяющемся, ядовитом и ритмично пульсирующем (Майя за установкой валит ровно и механически, как машина), нарочито неаккуратном и непредсказуемом саунде.

По сути, из «блэк-дэзового» транса вывели только поляки MEDICO PESTE — но лишь для того, чтобы ввести в транс уже свой персональный, с изменяющим реальность психоделом, оглушительными призраками и орущими глюками, вызываемыми строгими скромно одетыми мужичками из глубины коллективного бессознательного. Черно-белый зацикленный видеоряд на фоне: существа из «Herzogian Darkness», словно сонные приступы Анны-Варни: безволосые, голые, извивающиеся, чертящие ритуальные знаки и червящиеся в оккультном поиске, с черным веществом из рта, остающиеся на сцене, кажется, даже тогда, когда утихают все звуки. В хорошем смысле — жуткое выступление, впечатляющее, инфернальное.

Однако не будем врать: вне зависимости от времени выхода, хэдлайнерами феста стали все-таки не поляки. Воодушевленная, бурная реакция публики соврать не позволит. Когда на сцену — спустя столько лет! — вышли KRUK, танцпол разом заорал и столпился, одновременно не веря своим глазам и боясь, как бы не было лажи.

К счастью, оправдывать могилевский культ не пришлось. Они — перемазанные грязью крывийских болот, в переменчивом красном свете — выступили, отзвучали, сыграли все четко. Может быть, слегка теряясь на паузах (Ryks Asirg определенно не знал, куда себя девать между песнями), но с первыми же нотами находясь и безошибочно вписываясь в свои наждачно-грубые, по-мужски безыскусные, обесцвеченные вечностью интерьеры.

Удалось ли сценическое воплощение? Безусловно. И, безусловно, группе бы стоило продолжать выступать; яростно колбасившийся, падавший и поднимавшийся, подпевавший тексты песен танцпол тому в подтверждение. Это был самый пламенный прием за весь вечер. Ну и тот самый момент, когда пресловутое «Давай #башь!» звучало как комплимент. А ведь и правда: почему бы и нет?

Фоторепортаж с концерта смотрим тут.