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07.08.2021

Группа, которая не подводит: новинка ENSLAVED «Caravans To The Outer World»

Новинки и новости

И снова ENSLAVED. Метал-миру повезло, что эти норвежцы неизменно продуктивны, неизменно креативны в своем стремлении покорить неизмеримое-неизведанное — и, в общем, видя новость про очередную новинку, кликаешь моментально. Очередной дар Одину и богам прог-блэк-метал психодела, четырехпесенный миник Caravans To The Outer World, выйдет 1 октября, и кто собрался сегодня в астрал, то вот же оно! Первая титульная вещь, шесть с половиной минут, интенсивный риффаж, феерические гитары и… дух старого жесткого ENSLAVED для всех, кто соскучился.

Ivar Bjørnson: «Это история, которая должна быть рассказана, эта музыка жаждала быть услышанной. И кто мы такие, чтобы задавать лишние вопросы? После Utgard дорога расчистилась сама собой; мы лишь последовали. Прошлое, настоящее и будущее перемешались на этом EP, который знаменует гигантский рывок для всех нас. Рывок в…»

Thе Tribes of Sense and Earth
Caravans of thе Shadow-Circle

The Warrior turns her back
On the ignoble battle
A sword-arm put to better use
Raising sails towards the Outer Worlds
Odin!

Towards the Outer Worlds…

Количество просмотров: 291

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3 комментария

  • DimaCar написал(а):

    Красивое..

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  • Дед Аким написал(а):

    Музыка великолепная, клип тоже красивый, но бюджет ограничен, можно было снять, допустим Иисус борется со Смертью, показаны разрушения, войны, пороки человеческие и финал не ясен. Вот Iron Maiden достойную мультяшку последнею сняли, но там другой уровень популярности и бюджетhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Juris написал(а):

    Инславеды неизменно в своем стилеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif… снято похоже в Исландииhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif
    с коммента про иисуса поржалhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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