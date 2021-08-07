Группа, которая не подводит: новинка ENSLAVED «Caravans To The Outer World»Новинки и новости
И снова ENSLAVED. Метал-миру повезло, что эти норвежцы неизменно продуктивны, неизменно креативны в своем стремлении покорить неизмеримое-неизведанное — и, в общем, видя новость про очередную новинку, кликаешь моментально. Очередной дар Одину и богам прог-блэк-метал психодела, четырехпесенный миник Caravans To The Outer World, выйдет 1 октября, и кто собрался сегодня в астрал, то вот же оно! Первая титульная вещь, шесть с половиной минут, интенсивный риффаж, феерические гитары и… дух старого жесткого ENSLAVED для всех, кто соскучился.
Ivar Bjørnson: «Это история, которая должна быть рассказана, эта музыка жаждала быть услышанной. И кто мы такие, чтобы задавать лишние вопросы? После Utgard дорога расчистилась сама собой; мы лишь последовали. Прошлое, настоящее и будущее перемешались на этом EP, который знаменует гигантский рывок для всех нас. Рывок в…»
Thе Tribes of Sense and Earth
Caravans of thе Shadow-Circle
The Warrior turns her back
On the ignoble battle
A sword-arm put to better use
Raising sails towards the Outer Worlds
Odin!
Towards the Outer Worlds…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 291
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3 комментария
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Красивое..
Музыка великолепная, клип тоже красивый, но бюджет ограничен, можно было снять, допустим Иисус борется со Смертью, показаны разрушения, войны, пороки человеческие и финал не ясен. Вот Iron Maiden достойную мультяшку последнею сняли, но там другой уровень популярности и бюджет
Инславеды неизменно в своем стиле… снято похоже в Исландии
с коммента про иисуса поржал