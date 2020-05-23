23.05.2020

ENSLAVED вернулись домой. В Утгард

Новинки и новости

Писать про новинки ENSLAVED легко и приятно. За годы эта продуктивная группа научила ей доверять, не подводила и не выпускала фигни, поэтому всякий новый сингл, а тем более альбом встречаешь, будто праздничный подарок по пунктам списка желаний: вроде сам заказал, вроде знаешь, что будет в коробочке, но восторженно визжишь, развязав ленточки. Они все же способны и на сюрпризы!

Выходящий осенью пятнадцатый студийник норвежцев будет называться Utgard; сегодня группа выложила видео на песню «Homebound» — и да, это праздник.

«‘Homebound’ — о величайшей награде по итогам пути в неизвестные земли; из похода «в викинги» — обратно домой. Она о музыкальном путешествии ENSLAVED и о тех, кто идет с нами: оторвавшись от блэковых корней — к цеппелинам высоко в небе; созерцая титанов тевтонского трэша и наблюдая за психами на мотоциклах, ускоряющимся в рывке в будущее».

Одним словом, чудесная тема.

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6 комментариев

  • Зеля написал(а):

    Йеее, огонь!

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  • Алексей написал(а):

    Шикарно

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  • Juris написал(а):

    по одному трэку не судят, но альбом обещает быть реваншем за вялый последний релиз

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  • Сатан А написал(а):

    Очередная шляпа. После Eld пацаны свернули не туда, а я всё жду, когда одумаются. Жаль, хорошая была группа

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  • Дед Аким написал(а):

    Сильное произведение, сочетание тяжести, мелодичности и атмосферы, полный восторг!!!

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  • Sonder77 написал(а):

    Их крайний альбом Е просто шикарен!Уверен что и новый будет таким же шедевром.Уже жду виниловый предзаказ!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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