ENSLAVED вернулись домой. В Утгард

ENSLAVED вернулись домой. В УтгардНовинки и новости
Писать про новинки ENSLAVED легко и приятно. За годы эта продуктивная группа научила ей доверять, не подводила и не выпускала фигни, поэтому всякий новый сингл, а тем более альбом встречаешь, будто праздничный подарок по пунктам списка желаний: вроде сам заказал, вроде знаешь, что будет в коробочке, но восторженно визжишь, развязав ленточки. Они все же способны и на сюрпризы!
Выходящий осенью пятнадцатый студийник норвежцев будет называться Utgard; сегодня группа выложила видео на песню «Homebound» — и да, это праздник.
«‘Homebound’ — о величайшей награде по итогам пути в неизвестные земли; из похода «в викинги» — обратно домой. Она о музыкальном путешествии ENSLAVED и о тех, кто идет с нами: оторвавшись от блэковых корней — к цеппелинам высоко в небе; созерцая титанов тевтонского трэша и наблюдая за психами на мотоциклах, ускоряющимся в рывке в будущее».
Одним словом, чудесная тема.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 953
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Йеее, огонь!
Шикарно
по одному трэку не судят, но альбом обещает быть реваншем за вялый последний релиз
Очередная шляпа. После Eld пацаны свернули не туда, а я всё жду, когда одумаются. Жаль, хорошая была группа
Сильное произведение, сочетание тяжести, мелодичности и атмосферы, полный восторг!!!
Их крайний альбом Е просто шикарен!Уверен что и новый будет таким же шедевром.Уже жду виниловый предзаказ!