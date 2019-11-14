ENSLAVED объявили о продлении контракта с Nuclear Blast и на радостях показали клип на самую мечтательную, мелодичную и нехарактерную для группы вещь с последнего альбома E (коему внезапно уж два года — как несется время!) «What Else Is There?»
Смотрим новый клип ENSLAVED
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 22
Теги: Enslaved
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