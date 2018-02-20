Между WARDRUNA и ENSLAVED. Новый альбом «Hugsjá» от проекта IVAR BJØRNSON & EINAR SELVIK

Неугомонные норвежцы продолжают окутывать свитками рунической магии, перекрещивая прогрессивный неофолк с традициями Севера, взывая к древним на языке ритуалов и окидывая загипнотизированную аудиторию горящими просветленными взорами. Помните проект SKUGGSJÁ, который инициировали Ivar Bjørnson и Einar Selvik? Так вот, релизу A Piece For Mind & Mirror есть продолжение. Оно озаглавлено Hugsjá, а с титулом группы мужики решили не заморачиваться, назвавшись IVAR BJØRNSON & EINAR SELVIK и справедливо полагая, что их имена светятся ярче любой искусственной вывески.

Полноформатный альбом выходит на By Norse Music 20 апреля, а прикоснуться, прислониться, проникнуться его титульным треком «Hugsjá» можно прямо сейчас. Но осторожно! Действует эта штука магически. Есть шанс, что, прослушав, вы бросите носки в чемодан и умчитесь в аэропорт на ближайший рейс куда-нибудь в Берген. К холодным фьордам, что выносят на обнаженные замерзшие ноги эти дивные звуки.

«Наш предыдущее совместное приключение, SKUGGSJÁ, имело четкий лейтмотив и формат, — говорит Einar, — на Hugsjá же пространства стало много больше, здесь мы были вольны исследовать и применять наш творческий опыт. Причем работа над альбомом расширила его и обогатила: мы сотрудничали с лингвистами, археологами, фольклорными исследователями, великолепными музыкантами, стремясь пролить свет на тайны могучих, но уже почти позабытых богов, на мифы, предания и традиции норвежских берегов».