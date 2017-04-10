Огненные галлюциногены. Трансовый эмбиент-проект BARDSPEC от Ивара Бьернсона из ENSLAVED

BARDSPEC — называется новый и достаточно неожиданный проект неутомимого мастермайнда ENSLAVED Ивара Бьернсона. Гипнотический шамански-завораживающий эмбиент; едва уловимая пульсация времени; идеальный минималистичный релакс — и идеально галлюциногенное видео на песню «Fire Tongue», представленное сегодня в качестве первой затравки. 11 минут ритмично вибрирующей интровертности… обретающей в этом июне полноформатную форму дебютника Hydrogen.

В качестве вдохновения, способствовавшего появлению BARDSPEC, Ивар упоминает TANGERINE DREAM, Клауса Шульце и Конрада Шницлера, норвежский эмбиент-проджект BIOSPHERE, а также GODFLESH, наводя тем самым на мысль, что мечтательность и почти невесомая иллюзорность, продемонстрировавнная на «Fire Tongue», где-то в Hydrogen‘овых недрах будет подкручена нервами и гитарами.

«Помню, у меня играл Richard Burmer, альбом Mosaic 1984 года, — рассказывает Ivar, — и в какой-то момент показалось, что сплю. Однако же нет — я не спал и не бодрствовал, пребывая в полубессознательном состоянии, в котором способен был регистрировать звуки… но не более того. И вот, в финале стороны «A» раздается оглушительный взрыв — столь дикий и экстремальный, что меня буквально подбросило в воздух. Я был в шоке! Но… что самое странное — совершенно не помню, чтобы в этом альбоме было нечто подобное. И переслушивая пластинку по новой, я услышал лишь небольшое постукивание. Все. Такова она, удивительная сила гипнотических состояний: погруженный под властью монотонности в глубокий экстатический транс, небольшое изменение частоты и ритмического рисунка буквально взорвало мой мозг. И это было круто!»

В общем… теперь ваша очередь!