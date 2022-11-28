Странный, но обязательный к прослушиванию: новый сингл ENSLAVED «Congelia»Новинки и новости
ENSLAVED подготовили на март релиз шестнадцатого полноформатника Heimdal и уже показали сингл «Congelia»: необычный по звуку (впрочем, что такое «обычный» в случае ENSLAVED?), странный, напряженно-нервный, иногда создающий ощущение, что одновременно, то совпадая, то разбегаясь, сливаются сразу несколько треков. Тем не менее, слушать и смотреть видео обязательно — а лучше несколько раз. Оно того стоит.
«Удивительно, но очень круто, что мы говорим о релизе шестнадцатого полноформатника — шестнадцатого! Не так уж плохо для парочки обалдуев из деревенской западной Норвегии. И если принять во внимание участие в небольшом проекте PHOBIA, мы (Ivar Bjornson и Grutle Kjellson) играем вместе уже 32 года!
И все эти годы скандинавская мифология, словно пуповина, связывала нас с царством мистицизма и философии, а также служила вратами к глубинным областям психологии и эзотерическим мирам за пределом реального. А одним из самых очаровательных персонажей нашей мифологии является Хеймдалль — вот уже три десятка лет он, как неразгаданная тайна, будоражит наши умы. Впервые он появился на теме «Heimdallr» на демо Yggdrasill в 1992-м и с тех пор принимал разные роли в нашей лирической вселенной.
На этот раз мы решили посвятить ему целую работу: самому загадочному из персонажей, самому богатому из архетипов. Мы представляем Heimdal!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 217
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