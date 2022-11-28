Странный, но обязательный к прослушиванию: новый сингл ENSLAVED «Congelia»

Писюн-кинокритик:

Ad Noctum написал(а):

Merzbow написал(а):

Рукожопу Йонасу не дайте снять это)

Пуркуа бы и не па? «Лордов Хаоса» он снял великолепно.

Хуйня! Я с самого начала догадал…