ENSLAVED штормит. Очередной виток прог-эволюции — и новое видео группы «Storm Son»

Помните, в апреле мы слушали эмбиентальный транс от Ивара Бьернсона под маркой BARDSPEC? Так вот сюрпризы на этом еще не окончены. В середине октября ENSLAVED выпускают новый альбом под названием E (в качестве посвящения руне Ehwaz). И, судя по презентованному на прошлой неделе клипу на его десятиминутный трек «Storm Son», этой осенью душа фаната норвежцев не раз развернется, расстелившись переливчато-призрачным проговым полотном с наркотически-томным ароматом шугейза. Восемь песен. Более часа звучания.

Enslaved Песня «Storm Son» рассказывает о дуализме взаимоотношений человека и природы; о том, насколько важна наша взаимосвязь, — говорит Ivar Bjørnson. — Все, что мы делаем и создаем, — это имитации природы. Мы принадлежим ей — хотя современный человек, конечно же, думает, что он(а) живет сам(а) по себе, в некотором смысле возвышаясь над природными явлениями, — и принимая их во внимание лишь в качестве фона каких-нибудь дурацких фильмов. Или вспоминая на опен-эйрах. На самом же деле, потеря связи с природой сродни расставанию с собственной человечностью».

, рубрика(и): Enslaved Блог

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Комментарии

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  1. Бездельник 19.08.2017 в 10:26

    Пацаны ваще ребята

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