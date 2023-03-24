drott featuring enslaved ulver
24.03.2023

Встречаем DROTT: мистический прогрессив от участников ENSLAVED, ULVER и с Гаалем на вокале

Новинки и новости

Любопытное прогрессив-трио DROTT, в состав которого входят Arve Isdal (ENSLAVED, AUDREY HORNE), концертный драммер ULVER Ivar Thormodsater (также выступавший с GORGOROTH) и виолончелист-сессионщик AUDREY HORNE Matias Monsen, показало первый сингл своего будущего альбома Troll «Våkenatt» с Kristian «Gaahl» Espedal на вокале.

«Есть древняя сила. Забытая сила. Сила, связанная с необъяснимым. Связывающая молодых и стариков, рассказывающих друг другу сказки о неестественном. Говорят, Сила та родом с Севера. Ее именем названы горы и фьорды. Одно слово, вбирающее окружающую нас тайну, концепт из мира древней мифологии, подавляемой могущественными стараниями церкви. DROTT — просто гости, стоящие на пороге этого царства и исследующие скандинавские мифы с помощью экспериментальных звуковых ландшафтов.

Будущий релиз Troll — путешествие сквозь суеверия и легенды. От древнего отца Севера, Форньота, до ритуалов ведьм, Troll движется по скрытым во мраке дорожкам, совмещая многослойные гитарные ландшафты, эмбиентальный звук виолончелей и мощный звук барабанов».

Релиз диска назначен на 19 мая.

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2 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Любопытный проект. Я за DROTT!

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  • Staphylococcus написал(а):

    Жаль им не хватило денег снять приличный ролик,так бы вообще всё было расчудесно. Кустики в ночном лесу не шибко располагают к психоделике.

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