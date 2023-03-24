Встречаем DROTT: мистический прогрессив от участников ENSLAVED, ULVER и с Гаалем на вокале

У харьковской группы Ulvegr два …

У харьковской группы Ulvegr два года назад вышел классный а…

Staphylococcus:

Другой Александр написал(а):

«мелодик»

Оооочень сильно,грязно,аж мясо с костей и…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жа…