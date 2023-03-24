Встречаем DROTT: мистический прогрессив от участников ENSLAVED, ULVER и с Гаалем на вокале

Встречаем DROTT: мистический прогрессив от участников ENSLAVED, ULVER и с Гаалем на вокалеНовинки и новости
Любопытное прогрессив-трио DROTT, в состав которого входят Arve Isdal (ENSLAVED, AUDREY HORNE), концертный драммер ULVER Ivar Thormodsater (также выступавший с GORGOROTH) и виолончелист-сессионщик AUDREY HORNE Matias Monsen, показало первый сингл своего будущего альбома Troll «Våkenatt» с Kristian «Gaahl» Espedal на вокале.
«Есть древняя сила. Забытая сила. Сила, связанная с необъяснимым. Связывающая молодых и стариков, рассказывающих друг другу сказки о неестественном. Говорят, Сила та родом с Севера. Ее именем названы горы и фьорды. Одно слово, вбирающее окружающую нас тайну, концепт из мира древней мифологии, подавляемой могущественными стараниями церкви. DROTT — просто гости, стоящие на пороге этого царства и исследующие скандинавские мифы с помощью экспериментальных звуковых ландшафтов.
Будущий релиз Troll — путешествие сквозь суеверия и легенды. От древнего отца Севера, Форньота, до ритуалов ведьм, Troll движется по скрытым во мраке дорожкам, совмещая многослойные гитарные ландшафты, эмбиентальный звук виолончелей и мощный звук барабанов».
Релиз диска назначен на 19 мая.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 150
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Комментарии
Staphylococcus:
Вот попробуйте, дабы отдохнуть от тяжких и изматывающих жуткориффов.Кишки и аппендиксы это годная еда,но и она приедается, и хочется чтонить на десерт.На одном игро…
Staphylococcus:
Жаль им не хватило денег снять приличный ролик,так бы вообще всё было расчудесно. Кустики в ночном лесу не шибко располагают к психоделике.…
Писюн с глазами:
Ігор:
Скучно,шаблонно.
The sons of northern darkness был последним крутым альбомом.…
Staphylococcus:
Другой Александр написал(а):
Staphylococcus написал(а):
…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жанре.
У харьковской группы Ulvegr два …
Merzbow:
Coal Chamber это ураган. Всегда их любил и на равне со Статиками — самые самые из ню металла.
А ещё всегда наблюдал сходство Тани и нашей Насти))…
Другой Александр:
Staphylococcus написал(а):
…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жанре.
У харьковской группы Ulvegr два года назад вышел классный а…
Staphylococcus:
Другой Александр написал(а):
«мелодик»
Оооочень сильно,грязно,аж мясо с костей и…и уж забыл когда натыкался на талантливый продукт в этом скурвившемся жа…
Другой Александр:
Arktotus — Black Veins
Мелодик блэк из Твери. Уже третий альбом не сдают. Приставки «мелодик» не пугайтесь — музон довольно грубый и жёсткий.
https://kvltundkaosproductions.bandcamp.com/album/black-veins…
Ad Noctum:
Green:
Anti-Poser:
коллапес:
после требухи которую выпустил Фенриз, любой блэк похожий на блэк уже считай топчик…
…
Любопытный проект. Я за DROTT!
Жаль им не хватило денег снять приличный ролик,так бы вообще всё было расчудесно. Кустики в ночном лесу не шибко располагают к психоделике.