GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал

Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.

Как хвастаются GALACTIC EMPIRE, едва они успели запустить в земной Интернет первое видео, как оно отхватило более 8 миллионов просмотров; краудфандинговая же кампания, призванная собрать деньги на запись полноформатника и сопутствующий промо-тур, с лихвой выполнила поставленную задачу: вместо заявленных $60,000 группа усилиями 755 человек собрала $61,352. Имперская концертная трасса стартует в Великобритании зимой, аккурат после выхода дебютника Galactic Empire, треклист которого наверняка порадует фанатов ЗВ.

Main Theme

Imperial March

Duel of the Fates

The Force Theme

The Asteroid Field

Battle Of The Heroes

Cantina Band

Ben’s Death: Tie Fighter Attack

Across The Stars

The Forest Battle

The Throne Room: End Title