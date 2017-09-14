Земля трясется. Новый сингл MOONSPELL «Todos Os Santos»

«Todos Os Santos» — называется новая тема от MOONSPELL, которая войдет в ноябрьский альбом группы 1755. Его лирическим лейтмотивом стало самое суровое и драматичное событие в истории Португалии: лиссабонское землетрясение 1755 года.

«1755 год ознаменовал рождение новой Португалии, — говорит Fernando Ribeiro. — Это было гораздо больше, нежели крупнейший природный катаклизм, произошедший на территории Европы. Великое Лиссабонское землетрясение нельзя свести лишь к числу погибших. Из абсолютной трагедии родился новый город, дав дорогу новому времени, в котором португальцы стали полагаться на себя, а не на корону или крест. И… это не просто еще один наш альбом. Это музыкальный и литературный исторический документ, дань уважения наследию моей страны, удивительной стойкости португальцев в те времена, когда человечество было сбито с ног могучими силами природы.

Несмотря на то, что все это произошло очень давно, послание лирики «Todos Os Santos» адресовано ныне живущим. В этом мире хватает правителей и «пророков», которые мнят себя всесильными и святыми, считают, что несут некую божественную миссию. Тем не менее, когда случается нечто по-настоящему страшное, все эти люди спасают только себя. Ни в 1755, ни в 2017 сил всех земных «святых» не хватит, чтобы нас спасти»…