Fernando Ribeiro из MOONSPELL фанатам: «Нам не интересны ваши собачки, коты и закатные фото с пляжа»

Вокруг MOONSPELL и их социальных сетей разгорелась то ли драма, то ли мелодрама, то ли домашние разборки в стиле: «Сам козел!» Началось все с того, что администраторы профилей группы поудаляли из «друзей» аккаунты, которые не отвечали взаимностью, то есть не фолловили португальцев в ответ. За этим последовал срач в стиле «что за детский сад» и т.д. и т.п., группу, по традиции интернет-сообщества, осмеяли, а Фернандо обиделся. И, будучи человеком высококультурным и интеллигентным, все-таки сорвался на гневную речь.

«Unfollow-практика — это одна из новых тенденций в отношении MOONSPELL с социальными медиа. Она предназначалась «дружеским» бандам, музыкантам, дизайнерам, агентам, знакомым и прочим, кто не снисходит до того, чтобы подписаться ответно на обновления сетей MOONSPELL, чтобы показать, что ценит нашу работу и следит за ней. К фанатам вроде бы все это отношения не имело, но… в наши дни все на все обижаются и слишком легко примеряют роль жертвы.

Именно поэтому я не веду личных страниц в фэйсбуке и инстаграме. Ибо слова, которые читаю сегодня, еще раз подтверждают простую истину: социальные сети токсичны, и именно «фэны» делают их таковыми. Я сам считаю себя фанатом многих команд, и если б кто-то из них написал нечто подобное, то я бы даже не ОСМЕЛИЛСЯ прокомментировать в стиле «повзрослейте уже» или обзывать словами, которые летят в адрес моего коллектива.

Мне противно, что обычный пост и справедливое намерение вызвали бурный поток критики и недовольства. Если вы лично хотите отписаться от аккаунтов MOONSPELL — на здоровье. Все равно нам не интересны ваши собачки, коты и закатные фото с пляжа. Музыка — это все, что нам важно. На остальное, признаться, насрать. Так что если кого-то все это так сильно задело — причем среди комментирующих много тех, кто делает это впервые у нас на страницах — идите и старайтесь не получить дверью по жопе. А потом подумайте, кому нужно взрослеть.

Обратите уже наконец больше внимания на музыку вместо того, чтобы включаться в глупые кампании на тему «ребят нужно проучить». Транслируйте любовь, оставьте ненависть при себе и заметьте: в музыкальном мире не так много банд, уделяющих фанатам в соцсетях столько внимания, как это делает MOONSPELL.

Надеюсь, посты относительно нашего нового сайта, моего литературного блога и бренда, а также, конечно, будущего альбома вызовут такое же пламенное участие. Хотя сомневаюсь.

В общем, я возвращаюсь к работе, да и вам бы не мешало, если у вас есть работа или учеба. Перестаньте быть козлами по отношению к группам, которые играли до того, как вы вообще открыли инстаграм, и которые останутся после того, как вы уйдете».