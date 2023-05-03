Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Мы никогда не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх»Блог
Fernando Ribeiro из MOONSPELL некоторое время назад рассказывал о своем отношении к наркотикам, алкоголю и прочим допингам, сопровождающим жизнь простого гастролирующего рокера. «В Португалии, когда я взрослел в 80-х, была огромная проблема с героином. Мои соседи умерли, вообще много людей умирало. Было очень трудное время. По сути, я рос, наблюдая, как деградирует общество — начиная от наркоманов и заканчивая их семьями, хозяйствами, областями, городами и т.д.
В MOONSPELL мы, конечно, кутили, гудели, пробовали всего понемногу. Но никогда от этого не зависели. Не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх. Мы исключили слово «зависимость» из своего словаря — и всегда пристально следили, чтобы оно не вернулось.
Мы вообще никогда не считали, будто можем манипулировать группой и творить что угодно (то есть творчески, конечно, да — в музыкальном плане свобода, и мы не стесняемся ее использовать как хотим), — и я ненавижу, когда музыканты, даже мои друзья, накидываются так, что их надо тащить на сцену. Или даже пропускают концерты. Это неуважение — к людям, да и к самим себе тоже. Ведь если человек купил билет на концерт и пришел посмотреть шоу, ему не интересно знать, что вчера я выжрал в туровом автобусе бутылку абсента и теперь не в состоянии нормально выступить.
У каждого бывают минуты слабости, срывы, все мы люди. Это можно понять. Но если ты сознательно выжираешь бутыль вискаря каждый вечер, то должен понимать, что последствия будут. И цена такому поведению — убийство всего, что ты любишь, во благо того, от чего ты зависишь. Так что нужно расставлять приоритеты — и, думаю, MOONSPELL на это способен».
Вчера MOONSPELL выступали у нас в Гринсборо, в начале перенесенного с 2022 года американского тура, и это было самое странное шоу португальцев, что я когда-либо видела (а видела «мунспеллов» ранее минимум раз шесть). Во-первых, катастрофически мало людей — человек, наверное, сорок во всем зале, хотя обычно даже на локальные шоу приходит до сотни.
Во-вторых, сам Фернандо как будто опух, расплылся, весь концерт гримасничал, неуверенно двигался и выглядел как человек, которого то ли только что разбудили, то ли напоили, то ли болеет, то ли переживает некие трудности. Надеюсь, просто изменил принципам и напился после воскресного выступления в Филадельфии — где, как мне рассказали, тоже был пустой зал. И… в любом случае, грустно все это.
Однако даже на смартфонном видео заметно, что что-то не так.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
Читайте также:
- MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»
- «Hermitage»: самый размеренный и грустный альбом в дискографии MOONSPELL
- Премьера от MOONSPELL: готичная тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
- Fernando Ribeiro из MOONSPELL фанатам: «Нам не интересны ваши собачки, коты и закатные фото с пляжа»
- Земля трясется. Новый сингл MOONSPELL «Todos Os Santos»
- Фото: MOONSPELL в Минске
- Третий концерт MOONSPELL в Минске. Вдох-выдох… понеслась!
- Интервью c MOONSPELL. «Я чувствую себя старым. И выгляжу, как многие замечают, гораздо старше своих лет»
- MOONSPELL «вымрет» в марте. Группа выложила титульную песню нового альбома «Extinct»
- Фото: MOONSPELL в Минске
Обновления
-
Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Мы никогда не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх»
-
AEROSMITH объявили прощальный тур
-
THY CATAFALQUE готовят на июнь что-то невероятное. Слушаем две новых песни!
-
Tuomas Holopainen выбирает худший и лучший альбом NIGHTWISH: «‘Wishmaster’ стал номером один в Финляндии, но для меня он проходной»
-
Женское горловое пение в исполнении Eivør. Завораживает!
-
Blackie Lawless, W.A.S.P: «Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится невыносимой»
-
Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком
-
Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега
-
Netflix запускает киносервис для металхедов «Thunderflix»
-
Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»
Комментарии
у:
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Чорны написал:
АЭРОСЕМИТ круты. И Тайлер крут. Но вот что. Им всем за 70 и здоровья вагон. Мне 44 и у меня Алкоголизм., подагра, не стояк, и в…
Писюн c глазами:
Чорны написал(а):
АЭРОСЕМИТ круты. И Тайлер крут. Но вот что. Им всем за 70 и здоровья вагон. Мне 44 и у меня Алкоголизм., подагра, не стояк, и всё поделить. Все таки з…
ratfred:
Чорны написал(а):
АЭРОСЕМИТ круты. И Тайлер крут. Но вот что. Им всем за 70 и здоровья вагон. Мне 44 и у меня Алкоголизм., подагра, не стояк, и всё поделить. Все таки з…
Чорны:
АЭРОСЕМИТ круты. И Тайлер крут. Но вот что. Им всем за 70 и здоровья вагон. Мне 44 и у меня Алкоголизм., подагра, не стояк, и всё поделить. Все таки здоровье купишь за день…
Лекс:
Естественно у него на первом месте будут альбомы с новой вокалисткой, которая ни о чем, а сами альбомы полное гуано…
Olopkolo:
Писюн c глазами написал(а):
Мужики вообще нахуй не нужны, от них все беды. Агрессивное тупое быдло.
Если бы не мужики, то все, что ты видишь вокруг, нихуя бы не …
Дружище Христос:
Я помню, как был на концерте в рамках прощального тура Scorpions лет 20 назад Все никак не попро…
Анакойхер:
по музыке ничего не скажу, знаком с творчеством Томаша довольно долго, и еще ни разу не было, чтоб что то не понравилось или просто «незашло», такое удивительное совп…
Anastasiya:
Чорны написал(а):
Настя. А когда будет например грайнд, или например дэз?
Конкретно у меня — на выходных: https://carolinachainsawmassacre.com/
А будет ли у THY CATAFALQUE, надо спро…
Чорны:
Зануда:
afterglowstar:
Добавить комментарий