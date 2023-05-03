Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Мы никогда не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх»

Fernando Ribeiro из MOONSPELL некоторое время назад рассказывал о своем отношении к наркотикам, алкоголю и прочим допингам, сопровождающим жизнь простого гастролирующего рокера. «В Португалии, когда я взрослел в 80-х, была огромная проблема с героином. Мои соседи умерли, вообще много людей умирало. Было очень трудное время. По сути, я рос, наблюдая, как деградирует общество — начиная от наркоманов и заканчивая их семьями, хозяйствами, областями, городами и т.д.

В MOONSPELL мы, конечно, кутили, гудели, пробовали всего понемногу. Но никогда от этого не зависели. Не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх. Мы исключили слово «зависимость» из своего словаря — и всегда пристально следили, чтобы оно не вернулось.

Мы вообще никогда не считали, будто можем манипулировать группой и творить что угодно (то есть творчески, конечно, да — в музыкальном плане свобода, и мы не стесняемся ее использовать как хотим), — и я ненавижу, когда музыканты, даже мои друзья, накидываются так, что их надо тащить на сцену. Или даже пропускают концерты. Это неуважение — к людям, да и к самим себе тоже. Ведь если человек купил билет на концерт и пришел посмотреть шоу, ему не интересно знать, что вчера я выжрал в туровом автобусе бутылку абсента и теперь не в состоянии нормально выступить.

У каждого бывают минуты слабости, срывы, все мы люди. Это можно понять. Но если ты сознательно выжираешь бутыль вискаря каждый вечер, то должен понимать, что последствия будут. И цена такому поведению — убийство всего, что ты любишь, во благо того, от чего ты зависишь. Так что нужно расставлять приоритеты — и, думаю, MOONSPELL на это способен».

Вчера MOONSPELL выступали у нас в Гринсборо, в начале перенесенного с 2022 года американского тура, и это было самое странное шоу португальцев, что я когда-либо видела (а видела «мунспеллов» ранее минимум раз шесть). Во-первых, катастрофически мало людей — человек, наверное, сорок во всем зале, хотя обычно даже на локальные шоу приходит до сотни.

Во-вторых, сам Фернандо как будто опух, расплылся, весь концерт гримасничал, неуверенно двигался и выглядел как человек, которого то ли только что разбудили, то ли напоили, то ли болеет, то ли переживает некие трудности. Надеюсь, просто изменил принципам и напился после воскресного выступления в Филадельфии — где, как мне рассказали, тоже был пустой зал. И… в любом случае, грустно все это.

Однако даже на смартфонном видео заметно, что что-то не так.

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