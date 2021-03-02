«Hermitage»: самый размеренный и грустный альбом в дискографии MOONSPELL

Второй — после LAKE OF TEARS — альбом в этом сезоне, который проходит вне ожиданий и категорий, сразу целясь в душу и заливая ее вязкой грустью. Hermitage MOONSPELL — из числа антихитовых альбомов группы, но в отличие от прошлого нехитового, помпезного и тяжко-трагического 1755, новый диск, напротив, до неприличия близок к телу, и Фернандо, программно откричавшись, то и дело сползает в тихие уговоры и доверительные напевы.

Hermitage насыщен и обширен по звуку; сквозь грохот из него сочатся психодел и прог-рок, вселенский отрешенный «пинкфлойдовский» расслабон, восьмидесятнический задушевно-могильный рок, а приблюзованный «All Or Nothing» определенно подвигает налить стакан вискаря, закурить сигару и уйти, не мигая, в закат. Hermitage, пропустив через себя раз, хочется перематывать и, что не понял, переслушивать снова — может быть, не подряд, кусочками, разбираясь, перебирая и собирая заново, как эмоциональную головоломку. Не факт, что он понравится сразу. Но зацепить должен.

Fernando Ribeiro: «Я открыт к разным мнениям. И воспринимаю их спокойно, потому как карты брошены, альбом вышел, и вернуться назад, поменять что-либо невозможно. Это как документ — и с ним не поспоришь. Но, каковы бы мнения ни были, мне кажется, новый релиз окажет большое влияние на нашу карьеру в ближайшие годы. Он создан, чтобы заходить постепенно, — потому как под внешней оболочкой происходит много всего. Не обязательно музыкально: материал не особенно сложен, не избыточно многослоен, не перепродюсирован, как некоторые другие наши диски. Он звучит довольно естественно.

Но это альбом, в котором мы пытаемся наладить диалог со слушателем. Например, многие друзья, получившие его в подарок до релиза, говорили: «Такое ощущение, что вы играете у меня дома». И на самом деле… что-то в этом есть. Я, понятно, слушал эту музыку в разных условиях и разных форматах — но соглашусь, что «домашний» вариант лучше всего. Причем, надеюсь, мы в том доме как гости, а не как взломщики.

В общем, не сказал бы, что Hermitage — развлекательный. Но иногда и в принципе не до развлечений — а просто хочется покоя и одиночества. Для того он и создан».

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