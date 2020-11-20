Премьера от MOONSPELL: готичная новая тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»Блог
MOONSPELL, отойдя от сложных, трагических и суровых щей альбома 1755, на будущем, выходящем в феврале Hermitage, похоже, вернутся к уютно ложащемуся на слух формату Extinct 2015-го — ну или песня «The Greater Good», презентованная сегодня, нарочно сбивает с толку. (К слову, прилагающееся к ней лирик-видео определенно сбивает: благодаря агрессивной социально-политической подложке оно заклеймено ютубом как «неприемлемое или оскорбительное для части аудитории»).
Отрастивший бороду и с трудом узнаваемый Фернандо отметил: «Мы осознаем, что подходим к финалу своей музыкальной карьеры. Это уже зима нашей жизни. Не важно, что люди говорят, мол, мы все еще молоды душой, или остаемся «вожаками» волчьей стаи. Это не так! Но нам важно, что думают о нас окружающие, что они чувствуют, — а что чувствуем мы сами, будет рассказано в новом альбоме. В Hermitage наши ответы на ваши вопросы. И, учитывая вышесказанное, ставки в этот раз высоки как никогда. Это не касается количества лайков, карьеры, возможностей продвижения. Все, что имеет значение, — сама музыка. И акцент здесь — только лишь на нее».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
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Премьера от MOONSPELL: готичная новая тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
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