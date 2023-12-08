SEPULTURA farewell
08.12.2023

SEPULTURA объявили прощальный тур

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Довольно неожиданно SEPULTURA сообщили, что в марте 2024 стартует большой прощальный мировой тур. 18 месяцев группа покатается, а потом сама себе проведет эвтаназию. Стало быть, Quadra останется последним альбомом в ее дискографии.

«После четырех десятилетий взлетов и падений, посетив 80 стран и познакомившись с бессчетным количеством разных культур, мы получили шанс стать бразильским посланником миру, привнеся в него наши краски и ритмы. Альбомом Quadra, высшей точкой нашей карьеры, мы добавили в историю SEPULTURA незабываемую главу, которая всем нам помогла преодолеть сложные пандемийные времена. Сейчас мы собираем силы для одного последнего, мощного финального броска. И вы станете его частью.

Во время турне, приуроченного к 40-летию группы, мы запишем 40 концертных треков в 40 городах, выпустив по итогам грандиозную компиляцию наших лучших, самых энергичных сценических эпизодов.

Мы счастливы и благодарны за все, свидетелями чему стали в течение четырех декад. Мы выпускали классные альбомы и играли незабываемые концерты, обзаводились друзьями, встречались со своими музыкальными идолами, утверждали бразильский метал на мировой экстрим-карте, — и теперь чувствуем, что можем уходить с чувством выполненного долга.

Эвтаназия — это право на достойную смерть. Право жить свободным и право выбирать, когда уходить».

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3 комментария

  • Tular написал(а):

    Хотелось бы, чтоб как Скорпы, но скорее всего не судьба.

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  • DimaCar написал(а):

    Дай бог каждому..http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Тварь написал(а):

    …и последний концерт обязательно должен быть на красной площади в москвабаде. для полного, так сказать, финиша.

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