SEPULTURA объявили прощальный тур

Довольно неожиданно SEPULTURA сообщили, что в марте 2024 стартует большой прощальный мировой тур. 18 месяцев группа покатается, а потом сама себе проведет эвтаназию. Стало быть, Quadra останется последним альбомом в ее дискографии.

«После четырех десятилетий взлетов и падений, посетив 80 стран и познакомившись с бессчетным количеством разных культур, мы получили шанс стать бразильским посланником миру, привнеся в него наши краски и ритмы. Альбомом Quadra, высшей точкой нашей карьеры, мы добавили в историю SEPULTURA незабываемую главу, которая всем нам помогла преодолеть сложные пандемийные времена. Сейчас мы собираем силы для одного последнего, мощного финального броска. И вы станете его частью.

Во время турне, приуроченного к 40-летию группы, мы запишем 40 концертных треков в 40 городах, выпустив по итогам грандиозную компиляцию наших лучших, самых энергичных сценических эпизодов.

Мы счастливы и благодарны за все, свидетелями чему стали в течение четырех декад. Мы выпускали классные альбомы и играли незабываемые концерты, обзаводились друзьями, встречались со своими музыкальными идолами, утверждали бразильский метал на мировой экстрим-карте, — и теперь чувствуем, что можем уходить с чувством выполненного долга.

Эвтаназия — это право на достойную смерть. Право жить свободным и право выбирать, когда уходить».

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