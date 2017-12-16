Дети с глазами цвета индиго. Клип «Out Of The Darkness» сольного проекта вокалистки WITHIN TEMPTATION

Неделя выдалась непростой, временами даже омерзительной — и лишь к выходным, мне кажется, можно позволить себе немного расслабиться. И послушать кое-чего легенького да жизнеутверждающего. «Out Of The Darkness» — так называется тема сольного проекта вокалистки WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel, именованного MY INDIGO и являющегося, по словам певицы, ее «глубоко личным» материалом.

Within Temptation Sharon den Adel «MY INDIGO совершенно не похож на WITHIN TEMPTATION, да и не должен, — написала Шарон, — так как это музыка, которую я сочиняла прежде всего для себя. Хотя и надеюсь, вам она понравится тоже.

..Вообще, в течение многих лет, когда мы ездили в туры, по возвращению домой я всегда немедленно начинала писать новые песни, и находила в этом для себя радость. Но в последний раз… вернувшись, я отчего-то не смогла делать это как раньше. Я ощутила кризис, — который по итогу оказался гораздо глубже, чем просто неспособность сочинить песню. Возможно, годы гастролей и работы под определенного рода давлением начали давать свои плоды… наложившись на ряд трудностей в моей личной жизни.

Поэтому я взяла отпуск. А потом снова начала сочинять. То что не было похоже на WT; то, в чем я нуждалась в тот момент времени. Одна тема, переплетаясь, следовала за другой, — и так по итогу получился целый альбом. Он так и будет называться: My Indigo, и это… Это мое путешествие, проделанное в течение последних нескольких лет. Которым хочу теперь поделиться с вами со всеми».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 21

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

HORNA в цитатах. Shatraug: «Большую часть населения Земли я все-таки ненавижу»

Концертный сезон 2017 практически завершен - и, помимо заготовок оливье к Новому году, уже можно подумать о пище (без)духовной начала 2018-го - в частности, вспомнив, что 3 февраля финская Бездна разверзнется в...

Close