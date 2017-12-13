Умер Warrel Dane

Плохая новость к концу года: в результате инфаркта умер Warrel Dane, один из крутейших вокалистов метал-сцены, которого мы помним по NEVERMORE и SANCTUARY, — человек многих образов, многих талантов и… многих, увы, вредных пристрастий.

Warrel Dane Sanctuary R.I.P. Nevermore

Как рассказал гитарист Johnny Moraes, участвовавший в записи второго сольного альбома Дэйна (они оба приехали для студийной работы в Бразилию), музыкант почувствовал себя плохо вечером 12 декабря — и к полуночи его состояние заметно ухудшилось. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали инфаркт и ничего уже не смогли сделать — сегодня ночью Уоррел умер. Ему было 56 лет.

Nevermore to feel the pain
The heart collector sang
And I won’t be feeling hollow for so long
Nevermore to feel the pain
The words fall out like fire
just believe when you can’t believe anymore…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Кирилл Юрич 13.12.2017 в 18:18

    Весьма херовая новость….

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  2. Tular 13.12.2017 в 19:22

    Это был Голос.

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  3. Спадар Антось 13.12.2017 в 19:40

    Мой улюбёны вакаліст і лірык у мэтале. Наконт ягонага веку: знаёмы Ўорэла ў FB пісаў, што яму было 56, а ня 48…

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  4. Merzbow 13.12.2017 в 20:05

    А на Darkside написано, что ему было 56.

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  5. Виктор 13.12.2017 в 22:30

    ну блин (((

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  6. Anastasiya 13.12.2017 в 22:35

    Merzbow написал(а):
    А на Darkside написано, что ему было 56.

    Просто в википедии был указан один год рождения, а на метал-архивах — другой. Отсюда и разница в разных источниках новостей. Но уже и на метал-архивах поправили, теперь там тоже 61-й.

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