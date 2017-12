Плохая новость к концу года: в результате инфаркта умер Warrel Dane, один из крутейших вокалистов метал-сцены, которого мы помним по NEVERMORE и SANCTUARY, — человек многих образов, многих талантов и… многих, увы, вредных пристрастий.

Как рассказал гитарист Johnny Moraes, участвовавший в записи второго сольного альбома Дэйна (они оба приехали для студийной работы в Бразилию), музыкант почувствовал себя плохо вечером 12 декабря — и к полуночи его состояние заметно ухудшилось. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали инфаркт и ничего уже не смогли сделать — сегодня ночью Уоррел умер. Ему было 56 лет.

Nevermore to feel the pain

The heart collector sang

And I won’t be feeling hollow for so long

Nevermore to feel the pain

The words fall out like fire

just believe when you can’t believe anymore…