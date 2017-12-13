Плохая новость к концу года: в результате инфаркта умер Warrel Dane, один из крутейших вокалистов метал-сцены, которого мы помним по NEVERMORE и SANCTUARY, — человек многих образов, многих талантов и… многих, увы, вредных пристрастий.
Как рассказал гитарист Johnny Moraes, участвовавший в записи второго сольного альбома Дэйна (они оба приехали для студийной работы в Бразилию), музыкант почувствовал себя плохо вечером 12 декабря — и к полуночи его состояние заметно ухудшилось. Приехавшие врачи скорой помощи диагностировали инфаркт и ничего уже не смогли сделать — сегодня ночью Уоррел умер. Ему было 56 лет.
Nevermore to feel the pain
The heart collector sang
And I won’t be feeling hollow for so long
Nevermore to feel the pain
The words fall out like fire
just believe when you can’t believe anymore…
Весьма херовая новость….
Это был Голос.
Мой улюбёны вакаліст і лірык у мэтале. Наконт ягонага веку: знаёмы Ўорэла ў FB пісаў, што яму было 56, а ня 48…
А на Darkside написано, что ему было 56.
ну блин (((
Merzbow написал(а):
А на Darkside написано, что ему было 56.
Просто в википедии был указан один год рождения, а на метал-архивах — другой. Отсюда и разница в разных источниках новостей. Но уже и на метал-архивах поправили, теперь там тоже 61-й.