Кто на свете всех попсовей? Новая SIRENIA vs. новые WITHIN TEMPTATION

Трудно сейчас сказать, когда формат «симфо-готик-псевдо-метал-с-женским-вокалом» стал таким предсказуемым и унылым. Попсовая мелодия, пафосные/броские клавиши, скучающие гитаристы, развевающиеся красиво волосы, отчаянно голосящая женщина с укладкой и в готичном корсете. От бюджета — более-менее внятный клип и сюжет; модные гостевые партии. Музыкально ж все это окуклилось до уровня советского ВИА МИРАЖ, с таким же примерно уровнем творчества. Вот, к примеру, две новинки: клип SIRENIA и клип WITHIN TEMPTATION. А также задача: попробуйте обе песни прослушать подряд, ни единожды не зевнув.

SIRENIA, проведшие в отчаянной штамповке дисков все нулевые, меняли женщин и вот дозрели аж до девятого полноформатника Arcane Astral Aeons, официальный релиз которого назначен на 26 октября. На его выпуск скидывались фанаты группы, поэтому, как сказал Веланд, альбом получился «уникальным».

WITHIN TEMPTATION выпускают седьмой лонгплей Resist в декабре, а в песне «The Reckoning», на которую показали нам клип, спел вокалист PAPA ROACH Jacoby Shaddix. Ввпрочем, судя по тому, что на картинке его нет, старался мужик лишь за гонорар и для галочки. Для нее же, родимой, мы и оценим оба шедевра (а по поводу Resist WT уже сказали, что это истинная веха на их созидательном пути — мол, если бы не вышел настолько крутецкий альбом, они бы уже развалились), подумав заодно, не врут ли себе музыканты, заявляя, что по-прежнему творят для метала нечто одухотворенное и прекрасное.

Кто лучше? SIRENIA

WITHIN TEMPTATION

обе круты

обе говно результаты