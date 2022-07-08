Новый сингл WITHIN TEMPTATION «Don’t Pray For Me»:Новинки и новости
Давненько не доводилось писать о новинках WITHIN TEMPTATION — то ли с какого-то момента начала отталкивать попсовость коллектива, то ли какая-то плюс-минус однородность и одинаковость их творчества последних лет десяти… Но, как бы там ни было, голландцы успешно перевалились через 25-й юбилей своей симфо-метал истории и отваливаться вовсе не собираются.
Так, сегодня группа презентовала сингл «Don’t Pray For Me», а через пару дней надевшая на фотосет короткое черное платье, всегда великолепная Sharon den Adel отметит день рождения — и это ли не повод помянуть WT добрым словом?
Sharon Den Adel: «В песне мы выступаем против практики навязывания убеждений и страхов отдельных групп людей другим. Каждый должен идти собственным путем — и пускай окружающие его примут. Убеждения и верования других могут быть необычными, многообразными, вообще кардинально отличаться от ваших. Песня о том, что следует позволять людям самим выбирать судьбу».
Что, если подумать, убеждение неоднозначное.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 107
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