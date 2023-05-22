Новинка WITHIN TEMPTATION «Wireless» — о тупых солдатах-убийцах

Новинка WITHIN TEMPTATION «Wireless» — о тупых солдатах-убийцахНовинки и новости
WITHIN TEMPTATION пополнили свою дискографию новым концертным боевичком «Wireless» — и несмотря на обманчивую (фирменную) рафинированность и хитовость темы, ее текст, визуальный ряд к синглу, посыл максимально серьезны.
Sharon: «Эта песня о солдате, который отправляется на войну, будучи уверенным, что для оной были серьезные причины. Правительственная пропаганда и подконтрольные ей медиа внушили ему, что он вернется домой как спаситель, однако реальность показывает, что его просто использовали. Вместо спасителя люди видят в нем брутального захватчика, и он понимает, что оказался не на той стороне. В результате разрушена и его жизнь, и жизни многих людей».
Прилагающаяся анимация красноречива.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 149
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3 комментария
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Комментарии
Тварь:
Зига, зага… кинул-поднял… Морган, пиши, наконец, альбом про разгром путлеровских свинорусичей в Украине. И чтобы он не такой панковский был как Виктория……
Юрий:
Похоже, им плохо. Послушайте старичков Slayer. Они намного интереснее.…
коллапес:
уж лучше бы просто стояли и с гитарами кривлялись.
рисовать бюджетный пропагандистский ролик о пропаганде — такое себе.
зато модненько и дешево.
«солдатик хотел ка…
Другой Александр:
Сначала пытался понять о чём видеоряд — какой то микс из артов на тему поздней СА и американских ВС времён ВМВ и корейской войны, причём арты какие-то не аутентичные …
Дед Аким:
Обожаю Шарон, превосходная, сильная песня и клип, полный восторг!!!…
Anastasiya:
DimaCar написал(а):
Сожрать горсть слабительного и пребывать в моменте?
Как вариант!…
DimaCar:
Другой Александр:
Смерть русне! написал(а):
«… Я — беларуский националист… »
Мальчику плохо, вызывайте санитаров.…
Чорны:
Писюн c глазами:
коллапес написал(а):
я все ждал, когда из окопов укропы полезут, чтобы кашлять «сдавленным вздохом превосходства», а то надо же, какой-то там гитараст зиговал-з…
Кабан:
Текст про неудовлетворенного мужчину и проблемы в половой жизни, можно на занятиях по психологии разбирать.…
PitBull:
Немножкл дроуна, немножко психодела и экспериментальщины. Вообще, скучаю именно по чистому баритон-гитарному дроуну, который когда-то наваливали Sunn O))) и мои фавори…
коллапес:
я все ждал, когда из окопов укропы полезут, чтобы кашлять «сдавленным вздохом превосходства», а то надо же, какой-то там гитараст зиговал-зиговал, а «сала укроини» не п…
Обожаю Шарон, превосходная, сильная песня и клип, полный восторг!!!
Сначала пытался понять о чём видеоряд — какой то микс из артов на тему поздней СА и американских ВС времён ВМВ и корейской войны, причём арты какие-то не аутентичные совсем, да ещё и с какой-то фантастикой местами, а потом допёр, что это просто нейросетка нарисовала
уж лучше бы просто стояли и с гитарами кривлялись.
рисовать бюджетный пропагандистский ролик о пропаганде — такое себе.
зато модненько и дешево.
«солдатик хотел как лучше, но стал марионеткой в руках манипулятора»…
а вы сами-то не стали?