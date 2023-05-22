WITHIN TEMPTATION
22.05.2023

Новинка WITHIN TEMPTATION «Wireless» — о тупых солдатах-убийцах

Новинки и новости

WITHIN TEMPTATION пополнили свою дискографию новым концертным боевичком «Wireless» — и несмотря на обманчивую (фирменную) рафинированность и хитовость темы, ее текст, визуальный ряд к синглу, посыл максимально серьезны.

Sharon: «Эта песня о солдате, который отправляется на войну, будучи уверенным, что для оной были серьезные причины. Правительственная пропаганда и подконтрольные ей медиа внушили ему, что он вернется домой как спаситель, однако реальность показывает, что его просто использовали. Вместо спасителя люди видят в нем брутального захватчика, и он понимает, что оказался не на той стороне. В результате разрушена и его жизнь, и жизни многих людей».

Прилагающаяся анимация красноречива.

Количество просмотров: 1 149

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3 комментария

  • Дед Аким написал(а):

    Обожаю Шарон, превосходная, сильная песня и клип, полный восторг!!!

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  • Другой Александр написал(а):

    Сначала пытался понять о чём видеоряд — какой то микс из артов на тему поздней СА и американских ВС времён ВМВ и корейской войны, причём арты какие-то не аутентичные совсем, да ещё и с какой-то фантастикой местами, а потом допёр, что это просто нейросетка нарисовалаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • коллапес написал(а):

    уж лучше бы просто стояли и с гитарами кривлялись.
    рисовать бюджетный пропагандистский ролик о пропаганде — такое себе.
    зато модненько и дешево.
    «солдатик хотел как лучше, но стал марионеткой в руках манипулятора»…
    а вы сами-то не стали?

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