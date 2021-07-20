DECAPITATED: «Мы не заслуживаем, чтобы команду снова втаптывали в грязь»Блог
Поляки DECAPITATED, переподписавшиеся в прошлом году на Nuclear Blast, анонсировали на зиму европейский тур, посвященный 25-летию творческой деятельности, — и тут же кто-то стал рассылать гадости. «Как многие из вас, наверное, знают, в 2017 году, в течение нашего турне в США мы получили кошмарнейший жизненный опыт. Нас тогда арестовали и посадили в тюрьму, предъявив фальшивое обвинение в сексуальном насилии. Мы прошли сквозь ад — и вернулись обратно.
Когда под весом улик обвинение сняли, мы вернулись в Польшу и опубликовали краткое заявление о произошедшем, решив не вдаваться в детали. В конце концов, группу признали невиновной, и никому не хотелось заново переживать все, что мы испытали.
Просто мы знали правду и верили, что правда всегда побеждает.
Однако не так давно до нас дошли сведения, что небольшая группа людей, которые не имеют отношения ни к инциденту, ни к кому-либо из нас, стала обращаться к владельцам наших любимых площадок в Великобритании, а также к промоутерам анонсированного юбилейного тура, рассылая им старые статьи и новости, публиковавшиеся, когда мы находились под арестом, с целью навредить группе и будущим мероприятиям.
Мы не заслуживаем, чтобы команду снова втаптывали в грязь.
Мы не хотим копаться в прошлом и бередить раны, подвергая риску эмоциональное и психическое здоровье музыкантов. И очень больно, что отдельные личности заставляют нас вспоминать худший опыт всей жизни, пройдя через который, мы — с помощью родных, лейбла, фэнов, друзей, представителей метал-индустрии — старательно работали над возрождением коллектива.
DECAPITATED никогда не пытались добыть славу, признание или внимание прессы, вытаскивая на свет детали личной жизни, устраивая скандалы, провоцируя или кого-либо оскорбляя. И считаем крайне неуважительным тот факт, что люди обвиняют в чем-то нас — самих, по факту, ставших жертвами насилия.
Потому объявляем большое турне — а если какая-либо площадка или организатор решат отказаться, это будет обидно и грустно… но мы пойдем дальше. Спасибо всем, кто нас поддерживает!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
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3 комментария
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DECAPITATED: «Мы не заслуживаем, чтобы команду снова втаптывали в грязь»
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Гастрит, вернись, мы всё простим!!1
Прям реально тихо стало, я переживаю.
Иван Абрамов написал(а):
Гастрит, вернись, мы всё простим!!1
Согласен, Гастрита не хватает, мне даже нравилось с ним пикироваться, он активный, много комментов давал, делал движуху, без него скучно