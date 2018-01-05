С DECAPITATED сняты все обвинения

Первая хорошая новость в этом году! Группа DECAPITATED, музыканты которой в 2017-м стали обвиняемыми в громком деле похищения/группового изнасилования, оправдана и может возвращаться домой. К такому решению пришла прокурор города Спокан Kelly Fitzgerald, отметив, что «с жертвой все в порядке». Даже более того: дамочка ранее уже была замечена во вранье и даче ложных показаний (в 2014-м она выдвигала обвинения против своего бойфренда — что, естественно, не могли не раскопать адвокаты).

До настоящего момента музыканты находились под подпиской о невыезде (и без паспортов), первое заседание суда планировалось 16 января. Дело против них закрыто с правом повторного предъявления обвинения — т.е. при появлении новых свидетельств может быть возобновлено в будущем.