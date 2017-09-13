Дело DECAPITATED. Обвинение в групповом изнасиловании и поиск свидетелей

Дело DECAPITATED, поначалу казавшееся дурной шуткой (похитили женщину и удерживали в тур-автобусе? на кой черт?), продолжает раскручиваться, и чем дальше, тем сомнительнее, что музыканты отделаются малой кровью. К настоящему моменту они уже побывали в суде Лос-Анджелеса (см. видеорепортаж ниже) и согласились на транспортировку в Спокан — где, собственно, и имело место послеконцертное происшествие, которое теперь квалифицируется как групповое изнасилование. Детали его, прямо скажем, выглядят мрачно — хотя адвокат коллектива отметил, что будет решительно опровергать все пункты обвинения.

Итак, дама рассказала следователям, что после концерта музыканты DECAPITATED пригласили ее с подругой выпить в туровом автобусе, припаркованном рядом с клубом. Фанатки с радостью согласились. Однако, по словам пострадавшей, в какой-то момент драммер Michal Lysejko стал вести себя навязчиво и хватать ее за грудь. Ей от этого стало не по себе. «Атмосфера в автобусе поменялась. Музыканты говорили друг с другом по-польски и смотрели на нас, как на добычу». Девушка стала сигнализировать подруге, что пора выметаться.

Далее она отправилась в уборную, куда тут же последовал вокалист Rafal Piotrowski. Он начал ее целовать и расстегивать ремень. При этом один из музыкантов заметил, что подруга ушла. «Она тебя бросила. Развлекайся». По словам женщины, она пыталась оттолкнуть Рафала, но он выкрутил руку и повернул ее лицом к раковине. Там висело зеркало, в котором она краем глаза видела, что все участники команды насиловали ее по очереди.

Тем временем подруге, наблюдавшей за сценой изнасилования, Рафал предложил оральный секс. Та оказалась — после чего он ее толкнул на землю, оставив синяки на ногах и коленях. Она убежала из автобуса, села в машину — и через некоторое время оказалась в полиции. За вождение в нетрезвом виде.

Предполагаемая же жертва насилия отметила, что не имеет понятия, сколько времени провела в автобусе группы. Она чувствовала себя совершенно разбитой, и Waclaw Kieltyka помог ей одеться, а затем при помощи друга вынес на улицу. Там она позвонила родственникам и в 911 — однако полиция не успела задержать музыкантов: автобус уже отправился на концерт в другой город. На медицинском освидетельствовании медики отметили синяки и ушибы на руках женщины — со следами, как будто ее удерживали.

Полной версии происшедшего со стороны обвиняемых пока нет — группа, получившая в распоряжение переводчика, только готовится давать показания. Однако, по результатам первых допросов, мнения разделились.

Lysejko сказал, что не знает, кто эти женщины, и отказался отвечать на вопросы без переводчика.

Kieltyka признал, что видел, как Piotrowski и Wiecek занимаются в туалете сексом с женщиной. Согласился на анализ ДНК.

Piotrowski отметил, что в автобусе была вечеринка, в которой принимали участие женщины. На дальнейшие вопросы отказался отвечать без переводчика; отказался от анализа ДНК.

Wiecek свидетельствовал о том, что в автобусе были женщины, однако он сидел на диване и не видел, что происходило. Отказался от анализа ДНК.

Пятый человек, присутствовавший в автобусе, Wojciech Cichocki, сказал, что спал в тот вечер и только мельком видел подругу предполагаемой жертвы.

Но, очевидно, дальнейшие детали мы узнаем позднее. Пока же полиция мониторит социальные сети и ищет свидетелей произошедшего. По словам следователей, в некоторых постах есть намеки, что в автобусе в тот вечер были и другие люди, — не принимавшие, однако, активного участия в оргии. Их просят откликнуться и сообщить, кто что знает.